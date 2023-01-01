Окупанти вночі обстріляли Херсон, частина міста знеструмлена

Агресори об’єкт критичної інфраструктури
Російські окупанти у новорічну ніч залишили Херсон та прилягаючі населені пункти без світла.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Він заявив, що російські агресори обстріляли об’єкт критичної інфраструктури.
"Без електропостачання — центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села. Найближчим часом енергетики приступлять до ремонтних робіт, аби щонайшвидше повернути херсонцям світло", - повідомив Янушевич.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на перше січня столицю України та область окупанти знову атакують ударними дронами.
Також ми інформували, що першого січня по всій Україні була оголошена повітряна тривога.
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