Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе

Российские оккупанты снесли здание драматического театра в Мариуполе, куда 16 марта 2022 года РФ сбросила бомбу. Тогда там спасались сотни мирных жителей.

Сейчас драматический театр во временно захваченном Мариуполе снесли, о чем свидетельствует видео Телеграм-канала "Мариуполь сейчас".

Накануне было опубликовано фото из оккупированного Мариуполя, на которых видно, как оккупанты "спрятали" руины уничтоженного ими драматического театра, огородив здание баннерами с портретами русских писателей.

Напомним, после захвата города российские оккупанты начали "зачистку" завалов драмтеатра в Мариуполе, тела вывозили в Мангуш.

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