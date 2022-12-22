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Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
2764
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе

Фото: "Мариуполь сейчас ua"

Подвал драматического театра залили бетоном.

Российские оккупанты снесли здание драматического театра в Мариуполе, куда 16 марта 2022 года РФ сбросила бомбу. Тогда там спасались сотни мирных жителей.

Сейчас драматический театр во временно захваченном Мариуполе снесли, о чем свидетельствует видео Телеграм-канала "Мариуполь сейчас".

Накануне было опубликовано фото из оккупированного Мариуполя, на которых видно, как оккупанты "спрятали" руины уничтоженного ими драматического театра, огородив здание баннерами с портретами русских писателей.

Напомним, после захвата города российские оккупанты начали "зачистку" завалов драмтеатра в Мариуполе, тела вывозили в Мангуш.

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Дата публикации
Просмотры
2764
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