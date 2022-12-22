Окупанти знесли драмтеатр у Маріуполі

Підвал драматичного театру залили бетоном.
Російські окупанти знесли будівлю драматичного театру в Маріуполі, куди 16 березня 2022 року РФ скинула бомбу. Тоді там переховувалися сотні мирних жителів.
Наразі драматичний театр у тимчасово захопленому Маріуполі знесли, про що свідчить відео Телеграм-каналу "Мариуполь сейчас".
Напередодні було опублікувано фото з окупованого Маріуполя, на яких видно, як окупанти "заховали" руїни знищеного ними драматичного театру, обгородивши будівлю банерами із портретами російських письменників.
Нагадаємо, після захоплення міста російські окупанти почали "зачистку" завалів драмтеатру у Маріуполі, тіла вивозили до Мангуша.
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