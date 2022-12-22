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Окупанти знесли драмтеатр у Маріуполі

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
858
Час на прочитання
1 хв
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Окупанти знесли драмтеатр у Маріуполі

Фото: "Маріуполь сейчас ua"

Підвал драматичного театру залили бетоном.

Російські окупанти знесли будівлю драматичного театру в Маріуполі, куди 16 березня 2022 року РФ скинула бомбу. Тоді там переховувалися сотні мирних жителів.

Наразі драматичний театр у тимчасово захопленому Маріуполі знесли, про що свідчить відео Телеграм-каналу "Мариуполь сейчас".

Напередодні було опублікувано фото з окупованого Маріуполя, на яких видно, як окупанти "заховали" руїни знищеного ними драматичного театру, обгородивши будівлю банерами із портретами російських письменників.  

Нагадаємо, після захоплення міста російські окупанти почали "зачистку" завалів драмтеатру у Маріуполі, тіла вивозили до Мангуша. 

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Дата публікації
Перегляди
858
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