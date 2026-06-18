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Потери РФ в войне пересекли новую психологическую отметку: данные на 18 июня
оккупанты также активно теряют технику и вооружение. В частности, более двух тысяч беспилотников.
По состоянию на 18 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 388 050 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 388 050 (+1 370) человек
танков – 12 038 (+5) ед.
боевых бронированных машин – 24 779 (+4) ед.
артиллерийских систем – 44 240 (+71) ед.
РСЗО – 1 877 (+3) ед.
средства ПВО – 1431 (+4) ед.
самолетов – 436 (+0) ед.
вертолетов – 353 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов – 1684 (+7) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 357 589 (+1 996) ед.
крылатые ракеты – 4 783 (+0) ед.
корабли/катера – 33 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 108 425 (+431) ед.
специальная техника – 4306 (+3) ед.
Напомним, представители НАТО обнародовали новые данные по российским потерям в войне против Украины. По подсчетам западного чиновника, Россия понесла от 1,3 до 1,45 миллиона общих потерь, из которых около полумиллиона составляют ликвидированные оккупанты.