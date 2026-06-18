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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери РФ в войне пересекли новую психологическую отметку: данные на 18 июня

оккупанты также активно теряют технику и вооружение. В частности, более двух тысяч беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Потери РФ в войне.

Потери РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на 18 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 388 050 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 388 050 (+1 370) человек

  • танков – 12 038 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин – 24 779 (+4) ед.

  • артиллерийских систем – 44 240 (+71) ед.

  • РСЗО – 1 877 (+3) ед.

  • средства ПВО – 1431 (+4) ед.

  • самолетов – 436 (+0) ед.

  • вертолетов – 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов – 1684 (+7) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 357 589 (+1 996) ед.

  • крылатые ракеты – 4 783 (+0) ед.

  • корабли/катера – 33 (+0) ед.

  • подлодки – 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 108 425 (+431) ед.

  • специальная техника – 4306 (+3) ед.

Напомним, представители НАТО обнародовали новые данные по российским потерям в войне против Украины. По подсчетам западного чиновника, Россия понесла от 1,3 до 1,45 миллиона общих потерь, из которых около полумиллиона составляют ликвидированные оккупанты.

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Дата публикации
Количество просмотров
323
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