Угроза с Черного моря: РФ вывела 4 корабля

В частности, в море находится российский ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту.

В Черном море 17 января находятся четыре российских военных корабля, один из которых является носителем ракет "Калибр".

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

По состоянию на 08:00 среды, 17 января, в Черном море находятся четыре российских корабля, среди которых один – носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до восьми ракет.

Еще по одному вражескому кораблю находятся в Азовском и Средиземном морях.

Читайте главные новости дня:

Информация об активности российских военных кораблей 17 января / Фото: Facebook/ВМС ВС Украины

К слову, Россия в ночь на 17 января устроила атаку по Украине дронами-камикадзе и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили почти все вражеские беспилотники.

Читайте также: