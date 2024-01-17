Угроза с Черного моря: РФ вывела 4 корабля

В частности, в море находится российский ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту.
В Черном море 17 января находятся четыре российских военных корабля, один из которых является носителем ракет "Калибр".
Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.
По состоянию на 08:00 среды, 17 января, в Черном море находятся четыре российских корабля, среди которых один – носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до восьми ракет.
Еще по одному вражескому кораблю находятся в Азовском и Средиземном морях.
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К слову, Россия в ночь на 17 января устроила атаку по Украине дронами-камикадзе и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили почти все вражеские беспилотники.
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