Загроза з Чорного моря: РФ вивела 4 кораблі

Зокрема, у морі перебуває російський ракетоносій з вісьмома "Калібрами" на борту.

У Чорному морі 17 січня перебувають чотири російські військові кораблі, один з яких є носієм ракет "Калібр".

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Станом на 08:00 середи, 17 січня, у Чорному морі перебувають чотири російські кораблі, серед яких один – носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до восьми ракет.

Ще по одному ворожому кораблю перебувають в Азовському та Середземному морях.

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Інформація про активність російських військових кораблів 17 січня / Фото: Facebook/ВМС ЗС України

До слова, Росія в ніч проти 17 січня влаштувала атаку по Україні дронами-камікадзе та ракетами С-300. Сили ППО знищили майже всі ворожі безпілотники.

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