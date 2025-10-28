IONITY — национальная сеть будущего для электромобилей в Украине

Реклама

Сегодня под управлением IONITY функционируют 849 публичных зарядных станций, которые ежедневно обеспечивают работу тысяч электромобилей. С момента запуска сети украинские водители уже получили более 50 622 317,74 кВт энергии, а общее количество сеансов зарядки превысило 5 786 267. Эти цифры подтверждают, что IONITY стала важнейшей частью энергетической экосистемы страны и ключевым игроком на рынке электромобильности.

Миссия и философия компании

Фундаментальной миссией IONITY является создание единой, сбалансированной экосистемы, где интересы инвесторов, пользователей, производителей оборудования, владельцев локаций и операторов станций объединяются для достижения общей цели — устойчивого развития электротранспорта.

IONITY стремится не просто обеспечить наличие инфраструктуры, а внедрить единые стандарты качества, чтобы каждая зарядка была удобной, безопасной и быстрой, независимо от региона или типа автомобиля. Такой подход способствует формированию доверия и делает электротранспорт полноценной альтернативой традиционным видам топлива.

Реклама

Развитие сети: подход и принципы

1. Место размещения станций

Каждая локация выбирается на основе тщательного анализа. Команда специалистов изучает транспортные потоки, плотность движения, доступность электроэнергии и удобство для пользователей. Это позволяет оптимально распределять точки зарядки, обеспечивая равномерное покрытие по всей территории страны. При выборе учитываются не только крупные города, но и важные трассы, где наличие зарядных станций особенно необходимо.

2. Оборудование и технологии

IONITY использует только проверенные решения, соответствующие международным стандартам — европейским, американским, китайским и украинским. Инженеры компании ежедневно взаимодействуют с ведущими производителями оборудования и комплектующих, тестируя инновационные разработки. Благодаря этому каждая зарядная станция для электромобилей IONITY обеспечивает высокую скорость зарядки, стабильность и безопасность процесса.

Будущее электротранспорта с IONITY

IONITY продолжает активно расширять сеть, добавляя новые станции в ключевых регионах Украины. В ближайших планах — увеличение покрытия вдоль международных трасс, а также развитие городских хабов скоростной зарядки. Компания уверенно движется к цели — создать в Украине сеть, где каждая зарядка будет доступной, удобной и надёжной. IONITY делает всё, чтобы электромобили стали естественной частью повседневной жизни, а переход на экологичный транспорт — логичным выбором для каждого.