Названы 10 б/у автомобилей с самыми интересными двигателями

Каждый из этих авто уникален и достоин внимания.

Журналист и автомобильный эксперт Джек Уорвик назвал 10 подержанных автомобилей с очень интересными двигателями.

На этих машинах настоящие водители получают максимальное удовольствие от вождения. Некоторые из них очень тяжело найти, особенно в хорошем состоянии. А если и сыщешь, то обслужить подобный двигатель очень тяжело. Об этом журналист рассказал на сайте Autocar.

Volkswagen Passat W8

Если вы не сильно разбираетесь в автомобилях, то для вас это обычная машина для пенсионеров. Но людям, которые любят машины, увидеть знаменитый шильд W8 – это настоящее чудо. 4,0-литровый W8 мощностью 278 л.с. и этим все сказано. Эти двигатели производились всего 4 года и Passat был единственной моделью, оснащенной им.

Alfa Romeo GTV

Alfa Romeo получила награды Autocar Awards в номинации "Автомобиль года 1995" и "Лучший спортивный автомобиль" именно благодаря двигателям, которые устанавливали на автомобиль GTV. В обновленной версии спортивного купе появился 3,0-литровый Busso V6 мощностью 220 л. и именно он удивлял современных покупателей.

BMW i8

Гибридное купе, которое может удивить как внешним видом, так и техническими характеристиками. Он объединяет в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 231 л.с. и электродвигатель на 143 лошадей. До первой сотни эта красотка разгоняется за 4.4 секунды, при этом тратя на это чуть больше 2 литров горючего – фантастика.

BMW M3 (E46)

Именно этот BMW M3 – уникален. 3,2-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель развивает 342 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Этот автомобиль очень популярен, ведь сделав несколько манипуляций с прошивкой блоков и двигателем, можно с легкостью снять мощность в два раза больше, чем с завода.

Aston Martin DB9

Сам автомобиль очень редок и дорог. Возможно, сегодня он уже выглядит довольно устаревшим, но его двигатель еще в состоянии показать "где раки зимуют". 5.9 литра V12 – это настоящая британская классика. Однако, следует быть осторожным с электронными системами, которые являются слабым местом этой модели.

Vauxhall Monaro VXR

Эта модель разрабатывалась как Holden в Австралии, но в Великобританию она попала под маркой Vauxhall. Под капотом у этого зверя легендарный Chevrolet Small Block V8 мощностью 332 л.с., впрочем, немного доработанный инженерами Vauxhall.

Форд Fiesta ST

Это популярный "горячий" хэтчбек. Конечно, у него нет мощного V8, но и его 1,6-литровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом от Ford сам является фантастическим маленьким двигателем. Только представьте, из такого малыша инженерам удалось выжать 184 л.с. – просто чудеса. За скромный ценник ее обладатель получит множество эмоций и радости.

Maserati GranTurismo

Итальянцы всегда знали, как делать автомобили, чтобы они попадали прямо в сердце. С дизайном Pininfarina и 4,7-литровым двигателем V8 от Ferrari – этот автомобиль просто невозможно не хотеть. Агрегат имеет мощность 440 л.с., что позволяет разгонять массивное купе до сотни за 4.9 секунды.

Fiat 500 Twinair

Этот малыш появился на мировом рынке в 2010 году. Его главная "фишка" состоит в том, что он создан для города и имеет маленький двигатель на 0.9 литра с двумя цилиндрами и турбиной. Компания утверждает, что расход топлива этой модели составляет 4 л/100 км, при этом автомобиль достаточно быстрый и просто идеален на узких улицах города.

Mazda RX-8

Этот автомобиль понемногу превращается в легенду. С первого взгляда обычная себе Mazda, но нет. Под капотом там скрывается роторный двигатель на 1.3 литра, который выдает солидную мощность в 234 л.с. С 0 до 100 Mazda RX-8 разгоняется с 6.4 секунды. Но главный минус этой модели – ненадежность. Автомобиль требует повышенного внимания к двигателю и если за ним не наблюдать вы можете попасть на дорогостоящий ремонт.

Напомним, о самых дешевых автомобилях, которые можно пригнать с аукциона США.