Как управлять авто в горах: пять важных правил

Горные дороги – настоящее испытание на прочность для водителя и его автомобиля. Ведь такие участки в основном представляют собой чреду крутых подъемов и спусков, резких и зачастую закрытых и непросматриваемых поворотов. По этому нужно быть предельно внимательным.

Передвигаясь в горах, водитель должен быть максимально сконцентрирован на управлении машиной, поэтому о красотах окружающей природы придется на время забыть. И это нужно усвоить в первую очередь. Но, чтобы "безболезненно" преодолеть перевалы, ущелья и серпантины, необходимо знать еще и несколько особенностей вождения автомобиля в горах.

ТСН.Авто подготовил для вас лучшие советы, как вести себя за рулем в горах.

Подъем и спуск только на "пониженной"

Зачастую горные подъемы очень затяжные и крутые. Преодолевая их, необходимо заведомо выбрать ту пониженную передачу, которой хватит "вскарабкаться" наверх. Обычно это или вторая (только в сочетании подъема с резким поворотом), или третья скорость. Переключение "коробки" на самом подъеме может стать причиной потери оборотов и скорости, что, скорее всего, приведет к полной остановке автомобиля.

После подъема, как правило, наступает спуск. Чтобы удержать авто на комфортной скорости, следует тормозить двигателем, отпустив педаль газа и включив одну из пониженных скоростей.

На машинах с автоматической трансмиссией скорости могут понижаться вручную. Если такая опция не предусмотрена, необходимо ограничить количество ступеней, переключая селектор АКПП в положение "2" или "3".

Сбрасывать скорость одной педалью тормоза категорически не рекомендуется, поскольку это может привести к перегреву и кипению тормозной системы. Нередко в таких случая авто становится неуправляемым. Да и вообще тормозить на спусках нежелательно – машину может занести.

Также не забывайте, что транспортное средство, движущееся на подъем, имеет преимущество в движении при разъезде в узком месте.

Сбрасывайте скорость на поворотах

Перед вхождением в плохо просматриваемый поворот желательно сбавить скорость до минимальной. Иногда повороты горных дорог очень непредсказуемы - из-за ограниченной видимости не всегда виден радиус закругления, который может доходить даже 180 градусов. Поэтому торопиться не стоит – иначе можно попросту не вписаться в поворот.

На некоторых горных дорогах в помощь водителю установлены большие зеркала, которые позволяют "заглянуть" за поворот. На них тоже стоит обращать внимание. Кроме того, во время прохождения крутых поворотов руль приходится вращать активнее, поэтому держать его следует крепко и только обеими руками.

Не передвигайтесь "накатом"

Передвигаться на крутых горных спусках с выключенным зажиганием или сцеплением, а также на "нейтралке", категорически запрещено. Если такая "привычка" имеется, о ней следует забыть. Езда накатом в горах чревата самыми разными последствиями, вплоть до полной потери контроля над автомобилем.

Не идите на обгон без острой необходимости

К обгону на горных дорогах следует относиться очень осторожно. Рекомендуется от такового и вовсе воздержаться на затяжных спусках, подъемах, "глухих" поворотах и узких участках проезжей части, даже если нет запрещающих знаков и/или разметки. Лучше проявить терпение и дождаться выезда на ровный путь.

Отдыхайте в пути

Многие трассы, пролегающие через горы, имеют площадки для отдыха или, как минимум, "карманы". Не следует игнорировать возможноcть воспользоваться ими, чтобы немного перевести дух и в то же время насладиться горными пейзажами.

При передвижении по горным дорогам останавливаться на "передышку" необходимо всем автомобилистам, включая даже самых опытных. Кстати, если довелось остановиться на спуске, кроме первой передачи и стояночного тормоза должны быть задействованы упоры под колеса (если они отсутствуют, можно подложить те же камни).

Напоследок отметим, что ездить по горным дорогам нужно с предельной осторожностью – прежде всего, адекватно оценивая свои навыки и возможности. И если есть сомнения, лучше выбрать другой маршрут, а не превращать поездку в стресс и элемент рискованного экстремального туризма.