Изменения в составе HellRaisers по Dota 2: украинский клуб объявил об уходе мидлейнера

Команда HellRaisers по Dota 2 объявила о смене мидлейнера.

Украинская киберспортивная организация HellRaisers объявила об уходе белорусского мидлейнера Никиты "young G" Бочко из состава по Dota 2. Назвать нового игрока, который займет в команде эту позицию, она планирует в скором времени.

Young G, спасибо за яркие моменты!



Сегодня пути Young G и HellRaisers расходятся. Благодарим Никиту за время, проведенное под тегом HellRaisers и за те эмоции, которые он нам подарил. Желаем добиться новых высот и становиться только лучше.



Анонс нового игрока - скоро. pic.twitter.com/8yutaoA6U3 — HellRaisers Esports (@HELLRAISERSgg) August 13, 2021

Ближайший турнир, на котором выступит коллектив, стартует уже 14 августа. К началу Dota 2 Champions League 2021 Season 3 клубу необходимо укомплектовать состав, как минимум, стендином.

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На этой неделе в Сети появились слухи, что HellRaisers покинут Никита "young G" Бочко и Заур "Cooman" Шахмурзаев, а вместо них к составу по Dota 2 присоединятся Павел "9pasha" Хвастунов и Максим "re1bl" Афанасьев. Однако клуб не предоставил официальных комментариев по этому поводу.

Также Никита "young G" Бочко входил в микс R4E, который зарегистрировался на участие в квалификации к Dota 2 Champions League 2021 Season 3, но так и не выступил на ней.

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