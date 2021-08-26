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Алина просит спасти ей жизнь

Алина просит спасти ей жизнь

Дата публикации
Просмотры
6809
Алина просит спасти ей жизнь

Молодой женщине требуется дорогостоящее лечение.

Алина Пардус уже два года борется с раком носоглотки, который прогрессировал до 4 стадии, и после изнурительного лечения на некоторое время болезнь исчезла, но вскоре вернулась с новой силой.

"Моя история началась еще в 2016 году, после рождения сыночка за несколько месяцев, на шее появился лимфоузел. Он меня никак не беспокоил, но обследовалась у врачей. Ничего подозрительного они не обнаружили. Через некоторое время он увеличивался и появились другие симптомы, такие как головная боль, заложенность носа, онемение лица. После долгого обследования, которое длилось несколько месяцев, наконец был установлен диагноз - карцинома носоглотки 4 стадии с метастазами в лимфоузлы шеи ", - рассказывает Алина.

Назначенное лечение начало действовать, болезнь даже отступила, но через полгода вернулась и стала еще более угрожающей. Врачи изменили назначение лечения, было рекомендовано лечение препаратом иммунотерапии, который заставлял организм самостоятельно бороться с болезнью. Такое лечение продолжалось более года и стоило безумных средств, Алине помогали собирать неравнодушные. Но болезнь все же не отступает - опять появился новый метастаз.

«Поскольку я уже прошла все подходящие мне протоколы, врач предложил терапию таргентным препаратом и добавить химиотерапию. Я уже прошла 3 курса, динамика положительная, однако стоимость препарата очень высока. А лечение нужно продолжать. 100 мл стоит 7500 грн. На один курс нужно 3 введения по 400 мл, то есть это 90 000 грн. А курсы нужно минимум 4, и как сказал врач, при положительной динамика дальше продолжать. Мы молодая семья, с ребенком, все заработанные средства идут на лечение, и их катастрофически не хватает. Очень прошу о помощи неравнодушных людей, я хочу жить, быть рядом с сынишкой, с мужем, с родными и близкими. Они так много уже сделали, чтобы я жила, я просто не имею права их подвести», - говорит Алинка.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4991 2107 5822 гривна

Пардус Алина Валерьевна

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003523248758

Дата публикации
Просмотры
6809
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