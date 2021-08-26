Возле аэропорта в Кабуле прогремели два взрыва: число пострадавших увеличилось до 70 человек

Возле аэропорта в Кабуле прогремели два взрыва: число пострадавших увеличилось до 70 человек

В причастности к теракту обвиняют членов группировки "Исламское государство".

Число раненых в результате теракта возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации из захваченного талибами Афганистана сотни людей, увеличилось. Как сообщили в Министерстве обороны Турции, в столице Афганистана прогремели два взрыва.

"У аэропорта Кабула произошло два взрыва. В нашем подразделении жертв и раненых нет", — сообщили турецкие военные, которые вместе с американскими солдатами обеспечивают охрану аэропорта.

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По данным местных СМИ количество пострадавших после взрывов возросло до 70 человек, среди них есть американские военные. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы.

Военные Турции и должностные лица администрации США считают, что за этим первым терактом с момента прихода к власти "Талибана" стоит группировка "Исламское государство".

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза теракта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, причем речь идет о реальной, а не теоретической опасности.

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