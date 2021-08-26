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В районе аэропорта Кабула прогремел взрыв

В районе аэропорта Кабула прогремел взрыв

Associated Press

Информацию о взрыве подтвердили в Пентагоне.

В районе международного аэропорта Кабула, где продолжается эвакуация граждан, прогремел взрыв.

Информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Сейчас жертвы неизвестны. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", — написал он в Twitter.

По данным американского телеканала Fox News, взрыв осуществил террорист-смертник, который стоял у ворот в аеропорт, где тысячи афганцев и иностранных граждан выстраиваются в очередь на эвакуацию.

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