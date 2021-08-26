В районе аэропорта Кабула прогремел взрыв

Информацию о взрыве подтвердили в Пентагоне.

В районе международного аэропорта Кабула, где продолжается эвакуация граждан, прогремел взрыв.

Информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Сейчас жертвы неизвестны. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", — написал он в Twitter.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

По данным американского телеканала Fox News, взрыв осуществил террорист-смертник, который стоял у ворот в аеропорт, где тысячи афганцев и иностранных граждан выстраиваются в очередь на эвакуацию.

NEW: Suicide bomber "complex SBIED attack" with firefight at Abbey Gate outside Kabul airport; Afghan casualties: US official — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) August 26, 2021

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