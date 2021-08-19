Помогите Руслану окончательно одолеть рак

Мальчику нужны средства, чтобы закончить лечение.

Диагноз врачей в 2016 году стал шоком для семьи Руслана – рак (саркома Юинга брюшной полости). Мальчик прошел курсы лечения в Полтаве, в Институте рака в столице.

«В 2016 году была первая операция. За год он закончил лечение, было 9 месяцев ремиссии, а уже в 2018 году во время обследования обнаружили рецидив с метастазами. В марте этого года Руслану сделали еще одну операцию по удалению метастаз, а также отобрали стволовые клетки для аутотрансплантации. Это уменьшит риски рецидива», - рассказывают родные мальчика.

Но даже такое лечение не помогло, произошел новый рецидив. Юноше назначили новое лечение препаратами, которых нет в Украине. Семье пришлось закупать их самостоятельно в Германии за сотни евро за упаковку. Позади у Руслана более 40 химиотерапии и лечения продолжается. Семья вполне истощена финансово и уже имеет немалые долги.

"Помогите, пожалуйста, нам опять назначили дорогой препарат, который стоит 600 евро, а денег нет. Еще обследование назначили КТ, МРТ, которые тоже дорогие. Без вас нам не справиться», - говорят родные ребенка.

Реквизиты для помощи:

5168 7573 9977 2401

Мурадова Джерен Альбертовна

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