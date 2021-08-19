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Байден с женой привьются третьей дозой вакцины против COVID-19

Автор
Елена Вус
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Байден с женой привьются третьей дозой вакцины против COVID-19

Джилл Байден / Associated Press

Согласно действующим правилам, в сентябре они смогут претендовать на третью дозу.

Президент США Джо Байден заявил, что планирует вместе с женой Джилл Байден сделать прививки третьей дозой вакцины от коронавируса.

"Мы собираемся сделать бустерные прививки", — сказал Байден в эфире телеканала ABC News.

Президент добавил, что так как и он, и его супруга получили первые две дозы вакцины в январе 2021 года, то, согласно действующим правилам, в сентябре они смогут претендовать на третью дозу.

Напомним:

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