Байден с женой привьются третьей дозой вакцины против COVID-19

Байден с женой привьются третьей дозой вакцины против COVID-19

Согласно действующим правилам, в сентябре они смогут претендовать на третью дозу.

Президент США Джо Байден заявил, что планирует вместе с женой Джилл Байден сделать прививки третьей дозой вакцины от коронавируса.

"Мы собираемся сделать бустерные прививки", — сказал Байден в эфире телеканала ABC News.

Президент добавил, что так как и он, и его супруга получили первые две дозы вакцины в январе 2021 года, то, согласно действующим правилам, в сентябре они смогут претендовать на третью дозу.

Напомним:

На этой неделе администрация Байдена объявила, что американцы смогут получить дополнительную дозу с 20 сентября. Третья доза будет доступна для всех тех, кто более восьми месяцев назад сделал прививку от коронавируса препаратами Pfizer или Moderna.

Всемирная организация здравоохранения подвергла резкой критике план США, призвав к "временному мораторию" на ревакцинацию во всем мире.

Новости мира: в ВОЗ призвали временно остановить ревакцинацию от коронавируса

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