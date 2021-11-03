Помощи в лечении сына просит мама Арди

Мальчика лечат от рака крови.

Жизнь 12-летнего Арди Рокуша изменилась весной 2020 года, когда всю планету охватила борьба с коронавирусом, у мальчика началась своя собственная — у него диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

«Первый этап химиотерапии дался нам очень тяжело, ребенок 2 раза попадал в реанимацию, были серьезные осложнения с почками и сердцем. Лежали в больнице 4 месяца, в конце августа нас отпустили домой на 14 дней, после мы заехали на следующий этап, на этот раз были проблемы с печенью», — вспоминает мама мальчика.

После перерыва Арди снова на лечение, но у мамы возникли еще одна забота — закончились сбережения. На продолжения терапии почти не осталось средств.

«Мы с сыном прошли 8 месяцев лечения, впереди еще много месяцев. Поэтому прошу помощи на лечение сына в сумме двести тысяч гривен. Мне очень трудно обращаться вот так, к посторонним людям. Но я очень люблю своего сыночка и хочу его спасти», — говорит мама Арди.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7574 0953 8479

Рокуш Анна Владимировна

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