Допомоги в лікуванні сина просить мама Арді

Хлопчика лікують від раку крові.

Життя Арді Рокуша змінилось навесні 2020 року, коли всю планету охопила боротьба з коронавірусом, у хлопчика почалась своя власна – в нього діагностували гострий лімфобластний лейкоз.

«Перший етап хіміотерапії дався нам дуже важко, дитина 2 рази потрапляв до реанімацію, були серйозні ускладнення з нирками і серцем. Лежали в лікарні 4 місяці, в кінці серпня нас відпустили додому на 14 днів, після ми заїхали на наступний етап, цього разу були проблеми з печінкою», - пригадує мама хлопчика.

Після перерви Арді знову на лікуванні, але у мами хлопчика виник ще один клопіт - закінчились заощадження. На продовження терапії майже не залишилось коштів.

«Потрібні дорогі препарати, щоб відновлюватись. Я виховую двох дітей сама, фінансово дуже важко. Ми із сином пройшли 8 місяців лікування, попереду ще багато місяців лікування. Заощадження сім'ї та допомога рідних та колег, пішли ще на першому етапі лікування. Тож прошу допомоги на лікування сина у сумі 200 тисяч гривень, препарати дорого коштують. Мені дуже важко звертатися ось так, до сторонніх людей. Але я дуже люблю свого синочка і хочу його врятувати. Дякую вам за таку можливість», - каже мама Арді.

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ПриватБанк

5168 7574 0953 8479

Рокуш Ганна Володимирівна

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