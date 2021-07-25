В срочной помощи нуждается маленький Никитка

В животике малыша образовалась огромная опухоль.

3-летний Кацалап Никитка из города Чернигова вместе с врачами и своей семьей преодолевает сложный диагноз — эмбриональная рабдомиосаркома мягких тканей брюшной полости.

«В одно мгновение жизни нашей семьи перевернулось... Еще на Пасху мы были счастливы, веселы и строили планы на будущее лето. А всего пять дней спустя я не находила себе места под операционной, где экстренно оперировали сыночка... Подозрение на аппендицит оказалось опухолью, которая разрасталась в животе Никитки. Надежды, молитвы, слезы, отчаяние — все это смешалось в вихре дней. Чуда не произошло, анализ подтвердил, что опухоль злокачественная. Что ее спровоцировало, мы не знаем. Это наверное самый главный вопрос, который я, как мама, спрашиваю у себя несколько раз в день и ответа, к сожалению, не знает никто», — вспоминает мама малыша.

Родители убеждены, что шансы на выздоровление в Украине у ребенка не большие, а вот Германия дает очень положительные прогнозы. И лечения нужно начать как можно быстрее.

«Никиту готова принять на лечение клиника в Германии, которая специализируется на саркомах у детей. Лечение очень дорогое. Предварительная сумма, озвученная клиникой — 100000 евро, сюда входит и стоимость операции при необходимости. От этой цифры кружится голова и замирает сердце. Но мы верим, что мы не одни! Что вокруг нас хорошие отзывчивые люди! Мы молим о помощи», — говорит мама мальчика.

Такую сумму нужно собрать уже в ближайшие недели, потому что сейчас малыш уже очень слаб и физически и психологически. Чтобы не потерять времени, семья продолжает лечение в Украине и собирает средства на лечение за рубежом.

«Мы будем проходить 3 из 9 курсов химиотерапии, после которого будет КТ и будет понятно, нужно ли оперативное вмешательство. К сожалению, химия дает такие побичкы на трехлетний организм, мы вынуждены проводить в больнице большую часть времени, вместо того, чтобы хотя бы немного восстанавливаться дома и пытаться набрать вес», — с грустью говорит мама.

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В евро: 5168745108887487

В долларах: 4149499381623535

Katsalap Serhii

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