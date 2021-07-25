Депутаты хотят лишить гражданства украинцев, которые получают паспорта РФ

Соответствующий законопроект появился в ВР.

На рассмотрение в ВР было отправлено законопроект, которым хотят лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил гражданство России.

Это отмечается на сайте Верховной Рады.

Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора — Российской Федерации" было передано в Верховную Раду в пятницу, 23 июля.

Инициаторами является позафракционная депутат Савчук Оксана, представительница партии "Голос" Пипа Наталья, а также депутат от "ЕС" Княжицкий Николай.

Напомним, что 24 апреля 2019 президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также стало известно, что жители оккупированного Донбасса, которым ранее РФ незаконно выдала российские паспорта, смогут принять участие в выборах в Государственную думу 2021, а лично глава группировки "ДНР" Денис Пушилин уже заявил, что намерен вступить в партию "Единая Россия" .

В ВР предложат упростить процедуру получения гражданства Украины для белорусов - Игорь Гузь

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