Депутаты хотят лишить гражданства украинцев, которые получают паспорта РФ

Соответствующий законопроект появился в ВР.
На рассмотрение в ВР было отправлено законопроект, которым хотят лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил гражданство России.
Это отмечается на сайте Верховной Рады.
Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора — Российской Федерации" было передано в Верховную Раду в пятницу, 23 июля.
Инициаторами является позафракционная депутат Савчук Оксана, представительница партии "Голос" Пипа Наталья, а также депутат от "ЕС" Княжицкий Николай.
Напомним, что 24 апреля 2019 президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Также стало известно, что жители оккупированного Донбасса, которым ранее РФ незаконно выдала российские паспорта, смогут принять участие в выборах в Государственную думу 2021, а лично глава группировки "ДНР" Денис Пушилин уже заявил, что намерен вступить в партию "Единая Россия" .