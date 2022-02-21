Ян нуждается в интенсивной реабилитации

Родители просят финансовой помощи

Сын Ян в семье Соболь появился на свет преждевременно и весил меньше двух килограммов, поэтому от рождения началась борьба за жизнь.

«Сначала это были стены реанимации (11 суток он был под ИВЛ), потом его перевели в отделение "Патологии для новорожденных". Это была наша первая встреча, когда я могла бы взять его на руки. Из-за стремительных родов и внутриутробной асфиксии, его мозг очень сильно пострадал. Было большое кровоизлияние в головной мозг, из-за чего у нас образовались кисты. Когда они рассосались нас ждало новое испытание. В 6 месяцев у него случился первый эпилептический приступ», - рассказывает мама Яна.

С тех пор начался новый этап лечения, который длится до сих пор. Но прогресс есть огромный, ведь сначала ребенка нельзя было нагружать даже массажем, потому что это могло привести к новым приступам, а сейчас малышу разрешили реабилитации.

«Благодаря множеству реабилитаций, мы маленькими шагами приближаемся к нашей цели. Наш сильный мальчик Ян, требует интенсивной реабилитации, мы не можем останавливаться на полпути. К сожалению, мы уже сами не в состоянии оплачивать дорогие реабилитации. Мы просим Вашей помощи в реализации нашей мечты, пройти курс реабилитации и стать ближе к нашей с Яном цели », - просит мама Яна.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват банка5168 7574 2361 9883 Соболь Мария

https://www.instagram.com/sobol_yan2016/