Батьки просять фінансової допомоги

Син Ян у родині Соболь з’явився на світ передчасно і важив менше двох кілограмів, тож від народження почалася боротьба за життя.

«Спочатку це були стіни реанімації (11 діб він був під ШВЛ), потім його перевели до відділення "Патологій для новонароджених". Це була наша перша зустріч, коли я могла б взяти його на руки. Через стрімкі пологи і внутрішньоутробну асфіксію, його мозок дуже сильно постраждав. Був великий крововилив в головний мозок, через що у нас утворилися кісти. Коли вони розсмокталися нас чекало нове випробування. В 6 місяців у нього стався перший епілептичний напад», - розповідає мама Яна.

Відтоді почався новий етап лікування, який триває досі. Та прогрес є величезний, адже спочатку дитину не можна було навантажувати навіть масажем, бо це могло призвести до нових нападів, а зараз малюку дозволили реабілітації.

«Завдяки безлічі реабілітацій, ми маленькими кроками наближаємося до нашої мети. Наш сильний хлопчик Ян, потребує інтенсивної реабілітації, ми не можемо зупинятися на півдорозі. На жаль, ми вже самі не в змозі оплачувати дорогі реабілітації. Ми просимо Вашої допомоги в реалізації нашої мрії, пройти курс реабілітації і стати ближче до нашої з Яном мети», - просить мама Яна.

Реквізити для допомоги:

Карта Приват банка 5168 7574 2361 9883 Соболь Марія

https://www.instagram.com/sobol_yan2016/