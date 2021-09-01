Адаптация к детскому саду: что нужно знать родителям

Каждый ребенок по-разному привыкает к детскому саду в зависимости от возраста, развития и индивидуальных особенностей.

Хотя в этом году из-за карантина в некоторых регионах Украины приостановили набор в дошкольные учебные заведения, вопрос об адаптации к детскому саду никуда не исчез. Сейчас заведения начинают присылать приглашение на прием, а потому родителям, дети которых в сентябре пойдут в садик, стоит задуматься об этом этапе.

ТСН.ua подготовил материал для родителей о том, как начать адаптацию ребенка к посещению детского сада.

Что такое адаптация ребенка в детском саду

Все родители сталкиваются с ситуацией, когда для их малышей приходит пора идти в детский сад. Большинство родителей беспокоятся не только о том, каким будет первый день пребывания ребенка без родных, но и вообще, как пройдет привыкание к новому пространству и чужим людям. Стоит заметить, что их опасения не беспочвенны. Незаметно адаптация проходит крайне редко, рассказала ТСН.ua кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института социальной и политической психологии АПН Украины Ирина Губеладзе.

"Адаптация — это привыкание к любому новому пространству, к садику — в этом случае. Для ребенка — это фактически первый отрыв от мамы — в этом сложность. На легкую или более сложную адаптацию влияет и реакция самой мамы, а также ее психологический настрой. Часто матери тревожно относятся к тому, что ребенка без присмотра нужно оставить на несколько часов или целый день. Волнение могжет быть связано с потенциальными опасностями, которые в саду могут случиться. У тревожной мамы дети сложнее проходят процесс адаптации, потому что чувствуют ее настроение", — рассказала психолог.

Она советует мамам предварительно посетить дошкольное учреждение, познакомиться с воспитателями, правилами в саду. Тогда у них будет уверенность, что ребенку там комфортно, там есть определенные правила безопасности, его там хорошо кормят, за ним ухаживать — это повысит чувство безопасности.

Специалисты различают легкую и тяжелую адаптацию у детей. Легкая длится две-четыре недели. Она характерна для большинства детей. В течение этого времени они вливаются в коллектив и не имеют ярко выраженного негативного поведения, связанного с садиком. В частности, такие дети легко идут на контакт со сверстниками и педагогами, подстраиваются к дневному графику,

Тяжелая адаптация длится от двух месяцев и более. Она встречается редко и в таких случаях иногда вообще отказываются от сада. Дети показывают открытую агрессию во время посещения, или наоборот — становятся отстраненными. Они плачут во время разлуки с родителями, отказываются есть и играть со сверстниками.

Что влияет на адаптацию ребенка к саду

Каждый ребенок по-разному привыкает к детскому саду. Среди важных причин, влияющих на адаптацию, выделяют возраст, состояние здоровья, уровень развития различных навыков и социализацию.

Возраст ребенка

Каждый ребенок индивидуален независимо от возраста. Впрочем, специалисты советуют отдавать их в дошкольное учебное заведение после трех лет. Ведь к этому возрасту между ребенком и мамой сильная связь, которая со временем ослабевает. Малышам до трех лет психологически тяжело находиться без мамы даже несколько часов. "Если малыша отдать в детсад рано, то он может получить психологическую травму. В этом возрасте у ребенка нет необходимости общаться и долго играть со сверстниками, основная потребность — присутствие мамы. После трех лет появляется интерес к другим деткам, а также исчезает страх "потерять" маму", — говорит ТСН.ua школьный психолог Наталья Носаль.

Кроме того, в этом возрасте дети становятся более самостоятельны. Как правило, они ходят на горшок, умеют пить из чашки, держать столовые приборы и даже пытаются одеваться собственными силами. Стоит отметить, что это также облегчает привыкание к детсаду.

Состояние здоровья

Детям, имеющим хронические заболевания, трудно привыкнуть к садику как и из-за особенностей организма, так и из-за более тесного психологической связи с мамой. Это тоже касается детей, которые часто и долго болеют. Таким малышам нужны особые условия, в частности, наблюдение медицинского персонала. Вот почему специалисты рекомендуют отдавать таких детей в садик позже, потому что из-за болезненности режим посещения заведения нарушится.

Труднее адаптируются и те, кто имеет аллергию, в частности пищевую. В садик не будут готовить особую пищу. Дети, которые мало едят, больше подвластны стрессу.

У детей, которые часто болеют, еще больше снижается иммунитет, увеличивается период плаксивости и истощения. Кроме того, они могут становиться или более медленными, или у них появляется несвойственная активность и агрессивность.

Уровень развития навыков и умений ребенка

В детском саду легче адаптироваться малышам, у которых хорошо развиты различные навыки. В частности, бытового характера. Речь идет об умении проситься и ходить на горшок, держать ложку и чашку, частично самостоятельно одеваться и раздеваться, мыть и вытирать руки.

Дети до трех лет уже имеют хороший моторный и когнитивное развитие. В частности, могут хорошо играть игрушками, листать книги, бегать, ходить по лестнице. Эти умения также важны для пребывания в дошкольном учреждении.

Также лучше адаптация проходит у тех детей, которые хорошо говорят. Им легче найти общий язык с детьми и педагогами, они могут просить о помощи воспитателя или няню, говорить о своем желании.

Впрочем, с физиологической точки зрения можно отдать ребенка в садик хоть с одного года, говорит ТСН.ua педиатр Маргарита Кудлай. "Если мама не кормит ребенка грудью или если осталось только утреннее или вечернее кормление. Главное, чтобы родители были готовы отдать ребенка, а также, чтобы садик был адаптирован к потребностям детей такого возраста. Персонал должен быть обучен, как менять подгузники, купать детей, как одевать, кормить и успокаивать, как укладывать спать ребенка самостоятельно", — отмечает она.

Социализация ребенка

В детском саду малыши находятся в контакте со многими своими сверстниками. Именно поэтому важен опыт и умение такого общения. Если же дети видели только родителей и дедушек с бабушками, им будет трудно привыкнуть к коллективу. Слабые навыки коммуникации, неумение играть и общаться с детьми может вызвать не только нежелание ходить в заведение, но и страх перед сверстниками.

Кроме того, важное место принадлежит педагогам. Если он хорошо будет ладить с детьми, то адаптация будет проходить быстрее и легче.

Если ребенок имел ограниченный круг общения, то перед детсадом малышу вместе с мамой или папой стоит посетить группы раннего развития. Так, он окажется среди сверстников, а также постепенно будет привыкать к тому, что некоторое время рядом не будет кого-то из родных.

Как помочь ребенку адаптироваться

Специалисты советуют раньше начинать знакомство ребенка с садиком. Первым шагом могут стать рассказы о заведении, а также знакомство со зданием. Стоит показать малышу его и рассказать, что такое детский сад, что там делают, зачем он нужен. Кроме того, родители могут рассказать свою историю посещения, показать различные фотографии. Стоит своевременно готовить ребенка к тому, что в садик надо ходить каждый день, а папа и мама будут тем временем на работе. Кроме того, не стоит сразу отдавать малыша на целый день. Лучше осуществлять постепенный переход: сначала отдавать на несколько часов и постепенно увеличивать срок.

Родители могут придумать свои ритуалы, отводя дочь или сына в дошкольное учреждение. Например, объятия, поцелуи, махание в окно или вечерняя прогулка после. Можно позволить брать с собой игрушку. Если существуют даже маленькие ритуалы, дети чувствуют себя более спокойно. Впрочем нельзя поощрять их сладостями или игрушками.

Нужно четко рассказывать малышу, когда его заберут из детсада: после обеда, сна или вечером. Важно не обманывать детей, поскольку у них может появиться впечатление "меня бросили". Страх может вызывать нежелание возвращаться туда.

В присутствии детей нельзя плохо говорить о воспитателях. Нельзя запугивать садом, няней или педагогами. Это может вызвать негативные эмоции, которые впоследствии перерастут в нежелание идти в сад. Если же малыш иногда отказывается идти в заведение, не стоит кричать и ругать его за это. Необходимо спокойно выяснить причину такого поведения, поговорить, обнять ребенка. Тактильный контакт очень важен.

Ежедневно следует спрашивать ребенка, что он делал в саду, с кем играл, что понравилось, а что — нет. От таких разговоров у него появляется чувство нужности, формируется доверие.

Книги для родителей, которые помогут улучшить адаптацию ребенка

Первый день ребенка в саду — это стресс и для него, и для родителей. Кто-то обращается за помощью к психологу, чтобы облегчить психологическую адаптацию. Впрочем, перед подготовкой в сад родителям можно почитать специальные книги.

Популярные книги для родителей:

"Лама в саду без мамы", Анна Дьюдни

"Я сегодня иду в сад", Светлана Ройз

"В детском саду", Матильда Пэрис

"Детский сад. Что делать, если ...? Ситуации, которые могут случиться с ребенком в детском саду", Татьяна Главацкая

"Как подготовить ребенка к детскому саду", Йованка Йовичич

Важное условие полноценного развития малыша — это посещение дошкольного учреждения. Именно поэтому родителям стоит ответственно подойти к этому этапу жизни малышей, всячески поддерживать их, чтобы адаптация ребенка в детсаду была успешной и быстрой.

Детский сад, няня или бабушка: с кем оставить малыша – Дневник мамы

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