Шмыгаль предлагает МВФ активизировать работу над новой программой

Правительство предлагает активизировать совместную работу по новой программе с Международным валютным фондом.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство продолжает работать над усилением экономической устойчивости Украины во время российской войны.
Об этом глава украинского правительства написал в своем Твиттере.
"Правительство предлагает активизировать совместную работу над новой программой с МВФ. Сообщил об этом во время разговора с Альфредом Каммером. Пока ВСУ противостоят агрессии РФ и защищают весь цивилизованный мир, работаем над усилением экономической устойчивости Украины. Поддержка партнеров важна!" – написал Шмыгаль.
Напомним, ранее премьер-министр Украины сообщил, что ЕС направил в Украину один млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ.
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