Шмигаль пропонує МВФ активізувати роботу над новою програмою

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що уряд продовжує працювати над посиленням економічної стійкості України під час російської війни.

Про це очільник українського уряду написав у своєму Твіттері.

"Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з МВФ. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером. Поки ЗСУ протистоять агресії рф та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості України. Підтримка партнерів важлива!" - написав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України повідомив, що ЄС спрямував до України один млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ.

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