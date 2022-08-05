Шмигаль пропонує МВФ активізувати роботу над новою програмою

Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з Міжнародним валютним фондом.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що уряд продовжує працювати над посиленням економічної стійкості України під час російської війни.
Про це очільник українського уряду написав у своєму Твіттері.
"Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з МВФ. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером. Поки ЗСУ протистоять агресії рф та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості України. Підтримка партнерів важлива!" - написав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України повідомив, що ЄС спрямував до України один млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ.
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