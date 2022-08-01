ЄС надав Україні один млрд євро виняткової макрофінансової допомоги - Шмигаль

До України ЄС спрямував один млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ.

Європейський Союз надав Україні один млрд євро виняткової макрофінансової допомоги.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як стало відомо, перший транш вже зарахований на рахунок НБУ. надходження другого заплановано на 2 серпня.

“Один млрд євро — це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму дев’яти млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб. Вдячні Європейському Союзу за такий внесок — це вагома інвестиція в нашу спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє”, - розповів Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що у центрі Одеси від ранку горить старовинний будинок, який є місцевою пам'яткою архітектури.

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