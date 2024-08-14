Дочь Фарион показала ее последнее фото

Дочь рассказала, что после того, как был сделан этот снимок, семья пошла в Гарнизонный храм во Львове. И никто тогда не мог подумать, что через месяц в этом же храме будут прощаться с языковедом.

Дочь языковеда Ирины Фарион – София Семчишин – показала ее последнее фото, сделанное за месяц до убийства деятельницы. На снимке зафиксированы языковед с дочерью и бывшим мужем.

Соответствующее фото Семчишин показала во время эксклюзивного интервью ведущей ТСН Соломии Витвицкой.

Дочь Фарион отметила, что последнее фото матери было сделано за месяц до ее убийства, то есть 20 июня.

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"Это последняя фотография моя и моих родителей. Хотя я не думала, что это будет последняя фотография. Но именно на этой фотографии мы чрезвычайно счастливы. И она тогда папе, которая сейчас защищает всех украинцев на Харьковском направлении в пехоте, говорила: "Остап, идем в Гарнизонный храм". Эта фотография была сделана за месяц до ее убийства, то есть 20 июня. И мы тогда все вместе пошли в Гарнизонный храм. И никто бы не смог представить, что 20 июля в Гарнизонном храме будет ее парастас", – рассказала Семчишин.

Женщина добавила, что эта фотография у нее всегда будет висеть на почетном месте дома "как упоминание о целостной семье, которой по определенным обстоятельствам у меня не было".

"Но мама всегда поддерживала моего папу и всегда его благодарила за то, что есть я. Она называла меня "Божим даром", потому что дети только рождаются из большой любви двух людей. Им удалось сохранить хорошие отношения", – поделилась дочь Фарион.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ирина Фарион: семейные тайны и битва словом! Щемящая правда от дочери! Эксклюзив ТСН!

Последнее фото Ирины Фарион перед гибелью/Скриншот с видео

Напомним, дочь Фарион также показала место убийства матери и поделилась предположениями, как могло быть совершено преступление.

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