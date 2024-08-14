Донька Фаріон показала її останнє фото

Донька розповіла, що після того, як був зроблений цей знімок, сім’я пішла до Гарнізонного храму у Львові. І ніхто тоді не міг подумати, що через місяць у цьому ж храмі прощатимуться з мовознавицею.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон – Софія Семчишин – показала її останнє фото зроблене за місяць до вбивства діячки. На знімку зафіксовані мовознавиця з донькою та колишнім чоловіком.

Відповідну світлину Семчишин показала під час ексклюзивного інтерв'ю ведучій ТСН Соломії Вітвіцькій.

Донька Фаріон зазначила, що останнє фото матері було зроблене за місяць до її вбивства, тобто 20 червня.

"Це остання світлина моя і моїх батьків. Хоча я не думала, що це буде остання світлина. Але саме на цій світлині ми надзвичайно щасливі. І вона тоді татові, який зараз захищає всіх українців на Харківському напрямку в піхоті, казала: "Остапе, йдемо у Гарнізонний храм". Ця світлина була зроблена за місяць до її вбивства, тобто 20 червня. І ми тоді всі разом пішли у Гарнізонний храм. І ніхто б не зміг уявити, що 20 липня у Гарнізонному храмі буде її парастас", – розповіла Семчишин.

Жінка додала, що ця світлина в неї завжди висітиме на почесному місці вдома "як згадка про цілісну сім’ю, яку через певні обставини я не мала".

"Але мама завжди підтримувала мого тата і завжди йому дякувала за те, що є я. Вона називала мене "Божим даром", бо діти тільки народжуються з великої любові двох людей. Їм вдалося зберегти гарні стосунки", – поділилася донька Фаріон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ірина Фаріон: сімейні таємниці та битва словом! Щемлива правда від доньки! Ексклюзив ТСН!

Останнє фото Ірини Фаріон перед загибеллю / Скриншот з відео

Нагадаємо, донька Фаріон також показала місце вбивства матері та поділилася припущеннями, як міг бути скоєний злочин.

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