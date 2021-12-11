Экзотика наступает: почему грибы из Азии становятся популярными в Украине и чем их польза

Экзотика наступает: почему грибы из Азии становятся популярными в Украине и чем их польза

Экзотические грибы покупают рестораны, гастробары и магазины здорового питания.

Грибы родом из Азии становятся все более популярными в Украине. Их названия не всегда можно запомнить с первого раза, но вкус незабываем. Впрочем, в отличие от лесных грибов, которые можно накопить тупо, экзотические очень дорогие.

Чем же они покоряют украинцев, что приготовить из эрингов и шиитаке — рассказали 11 декабря в ТСН.19:30.

Под постоянным потоком чистого воздуха мицелий, то есть вегетативное тело настоящих грибов насыпают в пакет с субстратом и герметично запаивают. После того как грибы посадили в мешок с опилками, их ставят к инкубаторе. Там они при температуре 24 градуса три месяца будут вызревать. Затем их перенесут во влажную камеру для выращивания.

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Через неделю эти блоки начнут плодоносить, говорит Андрей Савчук. Он один из первых в Украине основал ферму экзотических грибов. Чтобы добиться вкуса, на который охотятся гурманы, Андрей к смеси субстрата обязательно добавляет опилки дуба. "Тот, кто ест, может получить не только эту стричку или пикантность, которая присуща дубу. Но и другие вкусовые оттенки, которые присущи именно шиитаке", — пояснил он.

Килограмм шиитаке стоит как три килограмма мяса – это 400 гривен. Золотая цена из-за высокой себестоимости. Да и убирать урожай нужно осторожно, чтобы не сломать.

Чем покоряют украинцев грибы из Азии | Новости Украины

Гриб гериций снаружи похож на цветную капусту. Его стоимость – как и шиитаке. Килограмм эрингов стоит 200 грн.

Вся экзотика плодоносит несколько раз. "Первая волна плодосеменения. Затем через две недели вторая волна плодосеменения. Еще через две недели — третья волна. Их может быть семь-восемь", — рассказал Андрей Савчук. Правда, после четвертого сбора урожая все начинают сначала, потому что становится нерентабально.

Таких ферм в Украине с десяток. Сплошная влага и туман: в грибном царстве на семейной ферме Гончаровых круглый год сплошная осень. Грибная погода поддерживается с помощью климатического оборудования. Грибы рождаются быстро. Зимние опята, эринги, строфарии вызревают только через полтора месяца. Когда они уже вылезли, счет идет на дне. "Как сельхозкультуры грибы очень быстро созревают", — говорит грибовник Сергей Гончаров.

Экзотические грибы покупают рестораны, гастробары и магазины здорового питания. Пока это нишевый продукт. "Шиитаке заказывают больше всего. Эринги тоже из-за их универсальности. Из них можно приготовить много разных блюд. Они более популярны. Рестораны любят больше, пожалуй, эринги", — говорит грибовница Надежда Гончарова.

За экзотическую красоту, которую не купишь в супермаркетах Запорожья, правят от 150 до 300 гривен за килограмм – в зависимости от вида.

Самое вкусное и нежное в шиитаке – это шляпки. Ножки советуют не использовать, потому что они слишком жесткие. Вареные или жареные они одинаково вкусны и полезны. Правда, сушеные шиитаке придется замачивать и отваривать. Свежие сразу отправляют на сковороду. Рестораторы говорят, что он гармонично сочетается с угрем, зеленью и свежими овощами, соединенными в салате. Шиитаке славятся своим насыщенным ароматом, так что в приготовлении главное не перебить его специями.

Диетические и одновременно сытные, поэтому довольно часто шиитаке заказывают те, кто пытается похудеть, или соблюдает пост. "Заменяет и мясо и рыбу. Очень много витамина D. В этих грибах есть вещества, которые замедляют старение, сохраняют эластичность кожи", – говорит шеф-повар Сергей Коробка.

Шиитаке известны еще и своими свойствами укреплять иммунитет и противостоять вирусам. Это тоже хороший антиоксидант. "Они блокируют усвоение жиров, снижают уровень холестерина. У них достаточное количество белка, микронутриентов, но усваиваются тяжело. Например, людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта это все-таки тяжелый белок", – пояснила диетология Марина Волкова.

Массового покупателя от этих грибов отпугивает цена, говорят специалисты. Впрочем, по их мнению, это только вопрос времени. Пока украинцы съедают не больше тысячи тонн экзотических, но выращенных грибов в год.