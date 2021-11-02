Как хранить сушеные грибы: лучшие советы

Белые, лисички, маслята... Сушеные грибы - ценный в кулинарии продукт. В любое время года, а зимой особенно, сушеные грибы становятся основой многих вкусных блюд.

Сушеные грибы прекрасно сохраняют аромат, да и прежнюю форму им очень просто вернуть. Для этого грибы достаточно замочить в горячей воде на тридцать минут.

Небольшое количество сушеных грибов разнообразит любое блюда: от утреннего омлета до привычного борща. А при правильном хранении хорошо сохранятся долго-долго.

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Подготовка сухих грибов к хранению

Раньше в домашних условиях грибы сушили только под солнцем. Сейчас лучше использовать быстрые и эффективные методы, к примеру, духовку или электросушилку.

Сперва отберите грибы: для сушки выбирайте мясистые белые, маслята, лисички, шиитаке.

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С ножки удалите песок, мох, повреждения, проверяют на наличие червей. Сильно поврежденные сушить нельзя.

Далее следует промыть и обсушить грибы. Когда лишняя влага стечет, следует приступить к сушке.

Первые два часа грибы сушат при температуре 50°C. На среднем огне грибы подсохнут равномерно и не потемнеют. Затем температуру следует увеличить до 80°C, а через два часа снова понизить до 50°C. После уменьшения температуры ингредиенты сушатся еще на протяжении двух часов.

Перед упаковкой грибов для хранения проверьте их - они должны быть сухими как снаружи, так и внутри, без капелек влаги на поверхности.

Для электросушилки грибы нарезают пластинками, выкладываются на специальные поддоны и сушат 2-6 часов при 55°C.

После того, как грибы будут хорошенько подсушены, они готовы к хранению.

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В чем или где хранить сушеные грибы

Есть несколько вариантов тары для хранения грибов.

Хранение сушеных грибов в холодильнике или морозильной камере

Выберите герметичный контейнер для хранения сушеных грибов - пластиковый закрывающийся пакет или стеклянную банку с плотной крышкой.

Если вы используете повторно закрывающиеся пластиковые пакеты, убедитесь, что они предназначены специально для использования в морозильной камере. Они обычно плотнее упаковки для бутербродов и используются также для замораживания ягод, офощей и полуфабрикатов.

Преимущество стеклянной тары в том, что в банке можно хранить грибы даже в морозильной камере.

Наклейте на контейнер стикер с датой упаковки. В холодильнике или морозильной камере сушеные грибы хранятся до 12 месяцев.

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Если вы используете закрывающийся пластиковый пакет, постарайтесь выlfdbть из него лишний воздух, прежде чем запечатывать его.

Если вы купили сушеные грибы в вакуумированном запечатанном пакете и не планируете использовать их сразу, нет необходимости сразу же переупаковывать грибы. Однако, как только вы открываете упаковку и используете часть грибов, снова упакуйте оставшуюся часть в герметичный контейнер.

Поместите переупакованные грибы в холодильник или морозильную камеру. Не кладите тяжелые предметы на пакеты с сушеными грибами в морозильной камере.

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Хранение сушеных грибов при комнатной температуре

Для хранения грибов в помещении используйте холщевые или льняные мешочки. Упакуйте сушеные грибы.

Если в вашем доме относительно прохладно и вы собираетесь использовать сушеные грибы относительно часто, то для хранения подойдет проветриваемое место.

Если планируете хранить грибы дольше, а использовать реже, поместите сушеные грибы в заднюю часть шкафа в стеклянной или керамической герметичной таре. Сушеные грибы, как и их полностью гидратированные аналоги, очень чувствительны к свету и влаге. Лучше всего хранить сушеные грибы в темноте.

Недостаток хранения при комнатной температуре состоит в том, что грибы не смогут лежать там, как в холодильнике - до 12 месяцев.

Если в вашем доме тепло, влажно, а также, если вы не собираетесь использовать сушеные грибы слишком часто (и хотите, чтобы они прослужили дольше), то холодильник или морозильная камера - отличный вариант.

Также при хранении в теплом шкафу в грибах, как и в любом другом продукте растительного происхождения, могут завестись насекомые.

Если вы обнаружите насекомых в пакете с сушеными грибами, лучше выбросить грибы, чем пытаться их спасти и использовать. А вот хранение в морозильной камере помогает уберечь насекомых от сушеных грибов.

Сколько хранятся сушеные грибы

Срок хранения сушеных грибов зависит от нескольких факторов:

качества сушки;

вид грибов;

показатель температуры и влаги в помещении;

тара

Дольше всего - до 2-3 лет - при правильном хранении можно хранить белые грибы.

Сухие грибы в промышленной таре можно использовать до 1,5 лет. Но затем нужно внимательно проверить состояние сушки: внешний вид и запах, плесень, жучки.

Грибы - прекрасный источник минералов и витаминов, а также необходимого белка.

Сушеные грибы - один из самых популярных зимой продуктов.

Грибы не нуждаются в большом количестве места для хранения, но убедитесь, что в них нет влаги, выстелив контейнер бумажными полотенцами и плотно заклеив их, прежде чем хранить где-либо, даже если они немного влажные.

Это поможет вашим грибам дольше оставаться ароматными и вкусными в блюдах.

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