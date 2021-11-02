Как хранить сушеные грибы: лучшие советы

Белые, лисички, маслята... Сушеные грибы - ценный в кулинарии продукт. В любое время года, а зимой особенно, сушеные грибы становятся основой многих вкусных блюд.
Сушеные грибы прекрасно сохраняют аромат, да и прежнюю форму им очень просто вернуть. Для этого грибы достаточно замочить в горячей воде на тридцать минут.
Небольшое количество сушеных грибов разнообразит любое блюда: от утреннего омлета до привычного борща. А при правильном хранении хорошо сохранятся долго-долго.
Подготовка сухих грибов к хранению
Раньше в домашних условиях грибы сушили только под солнцем. Сейчас лучше использовать быстрые и эффективные методы, к примеру, духовку или электросушилку.
Сперва отберите грибы: для сушки выбирайте мясистые белые, маслята, лисички, шиитаке.
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С ножки удалите песок, мох, повреждения, проверяют на наличие червей. Сильно поврежденные сушить нельзя.
Далее следует промыть и обсушить грибы. Когда лишняя влага стечет, следует приступить к сушке.
Первые два часа грибы сушат при температуре 50°C. На среднем огне грибы подсохнут равномерно и не потемнеют. Затем температуру следует увеличить до 80°C, а через два часа снова понизить до 50°C. После уменьшения температуры ингредиенты сушатся еще на протяжении двух часов.
Перед упаковкой грибов для хранения проверьте их - они должны быть сухими как снаружи, так и внутри, без капелек влаги на поверхности.
Для электросушилки грибы нарезают пластинками, выкладываются на специальные поддоны и сушат 2-6 часов при 55°C.
После того, как грибы будут хорошенько подсушены, они готовы к хранению.
В чем или где хранить сушеные грибы
Есть несколько вариантов тары для хранения грибов.
Хранение сушеных грибов в холодильнике или морозильной камере
Выберите герметичный контейнер для хранения сушеных грибов - пластиковый закрывающийся пакет или стеклянную банку с плотной крышкой.
Если вы используете повторно закрывающиеся пластиковые пакеты, убедитесь, что они предназначены специально для использования в морозильной камере. Они обычно плотнее упаковки для бутербродов и используются также для замораживания ягод, офощей и полуфабрикатов.
Преимущество стеклянной тары в том, что в банке можно хранить грибы даже в морозильной камере.
Наклейте на контейнер стикер с датой упаковки. В холодильнике или морозильной камере сушеные грибы хранятся до 12 месяцев.
Если вы используете закрывающийся пластиковый пакет, постарайтесь выlfdbть из него лишний воздух, прежде чем запечатывать его.
Если вы купили сушеные грибы в вакуумированном запечатанном пакете и не планируете использовать их сразу, нет необходимости сразу же переупаковывать грибы. Однако, как только вы открываете упаковку и используете часть грибов, снова упакуйте оставшуюся часть в герметичный контейнер.
Поместите переупакованные грибы в холодильник или морозильную камеру. Не кладите тяжелые предметы на пакеты с сушеными грибами в морозильной камере.
Хранение сушеных грибов при комнатной температуре
Для хранения грибов в помещении используйте холщевые или льняные мешочки. Упакуйте сушеные грибы.
Если в вашем доме относительно прохладно и вы собираетесь использовать сушеные грибы относительно часто, то для хранения подойдет проветриваемое место.
Если планируете хранить грибы дольше, а использовать реже, поместите сушеные грибы в заднюю часть шкафа в стеклянной или керамической герметичной таре. Сушеные грибы, как и их полностью гидратированные аналоги, очень чувствительны к свету и влаге. Лучше всего хранить сушеные грибы в темноте.
Недостаток хранения при комнатной температуре состоит в том, что грибы не смогут лежать там, как в холодильнике - до 12 месяцев.
Если в вашем доме тепло, влажно, а также, если вы не собираетесь использовать сушеные грибы слишком часто (и хотите, чтобы они прослужили дольше), то холодильник или морозильная камера - отличный вариант.
Также при хранении в теплом шкафу в грибах, как и в любом другом продукте растительного происхождения, могут завестись насекомые.
Если вы обнаружите насекомых в пакете с сушеными грибами, лучше выбросить грибы, чем пытаться их спасти и использовать. А вот хранение в морозильной камере помогает уберечь насекомых от сушеных грибов.
Сколько хранятся сушеные грибы
Срок хранения сушеных грибов зависит от нескольких факторов:
- качества сушки;
- вид грибов;
- показатель температуры и влаги в помещении;
- тара
Дольше всего - до 2-3 лет - при правильном хранении можно хранить белые грибы.
Сухие грибы в промышленной таре можно использовать до 1,5 лет. Но затем нужно внимательно проверить состояние сушки: внешний вид и запах, плесень, жучки.
Грибы - прекрасный источник минералов и витаминов, а также необходимого белка.
Сушеные грибы - один из самых популярных зимой продуктов.
Грибы не нуждаются в большом количестве места для хранения, но убедитесь, что в них нет влаги, выстелив контейнер бумажными полотенцами и плотно заклеив их, прежде чем хранить где-либо, даже если они немного влажные.
Это поможет вашим грибам дольше оставаться ароматными и вкусными в блюдах.
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