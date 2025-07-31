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Молятся прямо на улице: в Киеве разбита главная мечеть "Умма"
В результате атаки РФ 31 июля была повреждена главная мечеть Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ) «Умма» и здание Исламского культурного центра.
В результате атаки России в Киеве повреждена главная мечеть Духовного управления мусульман Украины «Умма». В помещении мечети взрывной волной выбило все окна. Из разбитого магазинчика во весь двор слышно благоухание восточных благовоний. В мечети обошлось без раненых, в комплексе был только охранник, он не пострадал
Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма Мурат Сулейманов.
Верующие вынуждены молиться прямо на улице.
«Вот „русский мир“, — говорит один из верующих, указывая на повреждения после удара. „Цените тех, кто вас защищает“.
«Около 5 часов утра, как и все киевляне, услышали мощные ракетные удары. Наш охранник сразу предупредил (меня — Ред.) меня о повреждении. Я сразу приехал сюда. Мы начали делать обход. Все окна разрушены. Тоже дверь. И также есть части нашего здания, которые тоже разрушены», — говорит Умма Мурат Сулейманов, муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма».
Муфтий отмечает, что такое поведение окупантов его не удивляет, ведь с начала агрессии РФ против Украины россияне уничтожили многие мечети.
«В последнее время мы можем заметить, что они больше бьют по гражданским объектам и, в частности, религиозным… Поэтому мы, мусульмане Украины, как часть нашего общества, выступаем против этой несправедливости», — отмечает Сулейманов.
По его словам, мусульмане Украины рассказывают правду о российских преступлениях за рубежом, особенно в исламских странах, где у РФ есть сильное лобби.
Муфтий отмечает, что это одна из крупнейших мечетей Украины, где собираются тысячи верующих. По его подсчетам, на традиционной пятничной молитве бывает до 3 тысяч человек.
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Видео с разбитой россиянами мечети в Киеве! Верующие молятся прямо на улице!
Напомним, что в результате последней российской атаки по Киеву погибли 16 человек, из которых двое детей.