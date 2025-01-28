Отец троих детей "учил целоваться" 11-летнюю девочку: как он поплатился

В Полтавской области к 6 годам лишения свободы приговорили мужчину, который воспитывает троих детей, из-за сексуальных домогательств к 11-летней девочке.

Об этом идет речь в приговоре Великобагачанского районного суда Полтавской области.

В чем обвиняют мужчину

По данным суда, инцидент произошел в июле 2024 года. 11-летняя девочка пришла в гости к своей подруге - дочери подсудимого. Пока она ждала ребенка, взрослый мужчина "завел разговор о необходимости научиться целоваться, взял одной рукой потерпевшую за руку, а другой схватив за шею, приблизил голову потерпевшей к себе и поцеловал ее в губы, а когда потерпевшая оттолкнула обвиняемого ногой, второй раз поцеловал потерпевшую в губы и шею".

После этого ребенок убежал и обо всем рассказала родителям.

Мужчина заявил, что "ничего не помнит"

На суде подозреваемый подтвердил, что 11-летняя подруга его дочери ждала девочку у него дома. Однако он заявил, что не помнит, как лез целовать ребенка, потому что был нетрезв.

Что рассказала девочка

Потерпевшая отметила, что в тот день привезла подруге ее вещи, которые та оставила у нее дома и хотела забрать свои. Пока она ждала дочь подсудимого, мужчина полез к ней целоваться. Ребенку удалось убежать, по дороге домой она встретила подругу и рассказала о поведении ее папы. Девочка также позвонила родителям.

Мать девочки подтвердила ее версию и отметила, что после услышанного, она вызвала полицию.

Жена подсудимого приняла сторону мужа

Жена подсудимого заявила, что "потерпевшая оговорила ее мужа, мотивов такого поведения не указала. Отметила, что когда они с дочкой приехали домой вечером, потерпевшей не было на территории домовладения, о событиях ее муж сообщал, что накричал на потерпевшую, которая после этого вышла из дома и пошла домой".

Психолог на суде отметил, что потерпевшая действительно пережила стресс и нет признаков того, что ребенок выдумал это событие.

Приговор суда

Кроме того, подсудимого обвиняли в том, что он уклонился от общественных работ, которые ему ранее присудил суд.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины и ч. 2 ст. 389 УК Украины. Его приговорили к 6 годам и 25 дням лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Киеве мужчина заставлял детей касаться его гениталий.

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