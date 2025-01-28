Батько трьох дітей "навчав цілуватись" 11-річну дівчинку: як він поплатився

У Полтавській області до 6 років позбавлення волі засудили чоловіка, який виховує трьох дітей, через сексуальні домагання до 11-річної дівчинки. Чоловік ліз до дитини цілуватись, потерпілій вдалось втекти і вона про все розповіла батькам.

Про це йдеться у вироку Великобагачанського районного суду Полтавської області.

У чому звинувачують чоловіка

За даними суду, інцидент стався у липні 2024 року. 11-річна дівчинка прийшла у гості до своєї подруги - доньки підсудного. Поки вона чекала на дитину, дорослий чоловік "завів розмову щодо необхідності навчитися цілуватися, взяв однією рукою потерпілу за руку, а іншою схопивши за шию, наблизив голову потерпілої до себе і поцілував її в губи, а коли потерпіла відштовхнула обвинуваченого ногою, вдруге поцілував потерпілу в губи та шию".

Після цього дитина втекла та про все розповіла батькам.

Чоловік заявив, що "нічого не пам'ятає"

На суді підозрюваний підтвердив, що 11-річна подруга його доньки чекала на дівчинку у нього вдома. Проте він заявив, що не пам'ятає, як ліз цілувати дитину, бо був нетверезий.

Що розповіла дівчинка

Потерпіла зазначила, що того дня привезла подрузі її речі, які та залишила у неї вдома та хотіла забрати свої. Поки вона чекала на доньку підсудного, чоловік поліз до неї цілуватись. Дитині вдалось втекти, дорогою додому вона зустріла подругу та розповіла про поведінку її тата. Дівчинка також зателефонувала батькам.

Мати дівчинки підтвердила її версію та зазначила, що після почутого, вона викликала поліцію.

Дружина підсудного стала на бік чоловіка

Дружина підсудного заявила, що "потерпіла обмовила її чоловіка, мотивів такої поведінки не вказала. Зазначила, що коли вони з донькою приїхали додому ввечері, потерпілої не було на території будинковолодіння, щодо подій її чоловік повідомляв, що накричав на потерпілу, яка після цього вийшла з будинку та пішла додому".

Психолог на суді зазначив, що потерпіла дійсно пережила стрес і немає ознак того, що дитина вигадала цю подію.

Вирок суду

Крім того підсудного звинувачували у тому, що він ухилився від громадських робіт, які йому раніше присудив суд.

Чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 156 КК України та ч. 2 ст. 389 КК України. Його засудили до 6 років та 25 днів позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Києві чоловік змушував дітей торкатися його геніталій.

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