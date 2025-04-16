Пасха в Украине: сколько в этом году стоит собрать корзину

В Украине подорожала пасхальная корзина / © УНІАН

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Пасхальная корзина в Украине в этом году подорожала на 10-15%. Впрочем аналитики говорят, рост цен в пределах нормы, если сравнивать с прошлым и позапрошлым годами. Конечно, цены зависят от предпочтений хозяек, но традиционный набор, из условных 10 продуктов, которые в качестве примера берут аналитики, и подорожал, и подешевел.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Зинаида Ганич выпекает хлеб на хлебозаводе уже 46 лет. Это ее первая и единственная работа. Говорит, всегда работала с любовью, поэтому их паски, не менее вкусные и ароматные как и домашние. В этом году здесь рассчитывают испечь и развезти по Украине, около 600 тысяч пасхальных изделий.

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«Это от привычных праздничных пасок, традиционных, и до кекса „Президентского“ весом 5 килограммов. Вес наших изделий будет варьироваться от 300 граммов и повторюсь до 5 килограммов. Ассортимент очень широкий, интересный. Конечно есть лидеры продаж, которые все знают и любят, это: паска „Сырная“, это паска „Красная калина“, — говорит директор общества с ограниченной ответственностью „Столичный пекарный дом“ Юлия Дученко.

Цены в зависимости от веса — от 115 до 700 грн за паску. «Президентская» с индивидуальной отделкой и весом в 5 килограммов — более 3 тысяч гривен. По сравнению с прошлым годом паски подорожали на треть. Из-за военных действий, инфляции, сезонного роста цен и логистики.

Или и другие причины, в зависимости от продукта, например яйца для пасхальных яйц, домашние. Но цена приемлемая — 7 гривен за штуку, говорит продавец и напоминает — в прошлом году было 8-9. Это на рынке в Ивано-Франковске. Дешевле разве фабричные, говорят продавцы.

Достаточно разная цена яиц и в Киеве. От 5 грн за штуку, до 7, и это говорят продавцы, яйцо на 40 копеек дешевле по сравнению с зимой. Но до Пасхи люди покупают их кое-где несмотря на цены.

Больше внимания к ценам у покупателей в мясном отделе. В среднем от предыдущего праздника продукция подорожала на 20%, и это по всей стране. Больше может стоить что-нибудь исключительное, от отдельных производителей или как говорят в народе «с выходками». Только сало, столько было, столько и осталось, в среднем, до 230-240 гривен за кило.

В Одессе в «молочке» рекордсменом является масло, подорожавшее на 50-70%. Что касается остальных, скажем твердых сыров — здесь цифра меньше, где выросла на 5%, а где-то на 20% говорят одесские продавцы.

По подсчету Институт аграрной экономики, который уже лет 20 составляет индекс пасхальной корзины, в этом году он обойдется на 200 гривен больше прошлогоднего — 1633 грн. Это если считать 10 наиболее распространенных продуктов, которые кладут в корзину, не считая вина.

«Мы включаем 10 продуктов. Это сама кулич, 10 яиц и по полкилограмма домашней колбасы, буженины, сливочного масла, твердого сыра, мягкого сыра, еще сало, ну и хрена баночка и пачка соли», — говорит Юрий Лупенко, директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

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