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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Великдень в Україні: скільки цього року коштує зібрати кошик

В Україні здорожчало зібрати великодній кошик. Скільки це коштує 2025 року?

Автор публікації
Фото автора: Сергій Моргун Сергій Моргун
Великодній кошик

В Україні здорожчав великодній кошик / © УНІАН

Великодній кошик в Україні цього року подорожчав на 10-15%. Утім аналітики кажуть, зростання цін у межах норми, якщо порівнювати з минулим та позаминулим роками. Звісно, ціни залежать від уподобань господинь, але традиційний набір, із умовних 10 продуктів, які за приклад беруть аналітики, і здорожчав, і подешевшав.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Зінаїда Ганич випікає хліб на хлібзаводі уже 46 років. Це її перша і єдина робота. Каже, завжди працювала з любов’ю, тож їхні паски, не менш смачні та запашні як і домашні. Цьогоріч тут розраховують спекти і розвезти по Україні, близько 600 тисяч великодніх виробів.

«Це від звичних святкових пасок, традиційних, і до кексу „Президентського“ вагою 5 кілограмів. Вага наших виробів буде варіюватися від 300 грамів і повторюсь до 5 кілограмів. Асортимент дуже широкий, цікавий. Звичайно є лідери продажів, які всі знають і люблять, це: паска „Сирна“, це паска „Червона калина“, — каже директорка товариства з обмеженою відповідальністю „Столичний пекарний дім“ Юлія Дученко.

Ціни залежно від ваги — від 115 до 700 грн грн за паску. «Президентська» з індивідуальним оздобленням та вагою у 5 кілограмів — понад 3 тисячі гривень. У порівнянні з минулим роком паски здорожчали на третину. Через воєнні дії, інфляцію, сезонне зростання цін та логістику.

Або й інші причини, залежно від продукту, як от яйця для крашанок, домашні. Але ціна прийнятна — 7 гривень за штуку, каже продавчиня і нагадує — торік було 8 -9. Це на ринку у Івано-Франківську. Дешевше хіба фабричні, кажуть продавці.

Досить різна ціна яєць і у Києві. Від 5 грн за штуку, до 7, і це кажуть продавці, яйце на 40 копійок дешевше порівняно з зимою. Та до Великодня люди купують їх подекуди не дивлячись на ціни.

Більше уваги до цін у покупців у м’ясному відділ. В середньому, від попереднього свята, продукція здорожчала на 20%, і це по всій країні. Більше може коштувати щось виняткове, від окремих виробників або як кажуть у народі «з вибриками». Лишень сало, стільки було. стільки й лишилося, в середньому до 230-240 гривень за кіло.

В Одесі у «молочці» рекордсменом є масло, яке здорожчало на 50-70%. Що до решти, скажімо твердих сирів — тут цифра менше, десь виросла на 5%, а десь на 20% кажуть одеські продавці.

За підрахунком Інститут аграрної економіки, який уже років 20 складає індекс великоднього кошика, цьогоріч він обійдеться на 200 гривень більше ніж минулорічний — 1633 грн. Це якщо рахувати 10 найбільш поширених продуктів, що українці кладуть до кошика, не рахуючи вина.

«Ми включаємо 10 продуктів. Це сама паска, 10 яєць і по пів кілограма домашньої ковбаси, буженини, вершкового масла, твердого сиру, м’якого сиру, ще сало, ну і хрону баночка та пачка солі», — каже Юрій Лупенко, директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 8:00 16 квітня. Гучна ніч в Одесі! Гарячий фронт!

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