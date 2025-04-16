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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1097
Время на прочтение
1 мин

Обязательно ли на Пасху освящать корзину: ответ митрополита

Это украинская традиция, которую во многих православных странах не соблюдают.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пасха

Пасха / © Pixabay

На Пасху мы приносим в храм на освящение частицы тех блюд, которые потом будут на праздничном столе: кулич, сыр, яйца, колбасу. Но насущной необходимости освящать пасхальную корзину нет.

Об этом в интервью рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко.

"В моем детстве, когда мы не могли пойти в храм, дедушка читал молитву "Отче наш" и священной иорданской водой окроплял то, что было на праздничном столе. После чего можно было разговляться", — отметил он.

Ранее говорилось, что в большинстве регионов время комендантского часа в пасхальную ночь останется неизменным.

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Дата публикации
Количество просмотров
1097
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