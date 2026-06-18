Рои дронов, удары и погибший мужчина: Россия подвергла массированной атаке областной центр Украины (фото, видео)

Запорожье / © Запорожская ОВА

Реклама

Запорожье приходит в себя после очередной массированной ночной атаки, осуществленной российскими оккупационными войсками. Этой ночью на мирный город летели целые рои ударных беспилотников типа «Шахед».

В результате коварных ударов один человек погиб, ещё семь жителей Запорожья получили ранения различной степени тяжести. Вражеские дроны разрушили около десятка жилых домов в двух районах города, выжгли верхний этаж многоэтажного здания и существенно повредили уникальный исторический корпус национального университета.

Спасателям приходилось тушить пожар под угрозой новых взрывов, а пострадавшим оказывали первую помощь прямо в подземных переходах. Все подробности трагедии собрала корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Реклама

Россияне атаковали многоэтажное здание

Первые минуты после ночного удара в Александровском районе напоминали настоящий ад: вокруг звенели сигнализации разбитых машин, а медики и очевидцы спешно оказывали первую помощь окровавленным людям. Российский «Шахед» на полной скорости врезался прямо в крышу жилого многоэтажного дома. Мощный огонь мгновенно охватил всю крышу и квартиры на верхнем этаже — площадь возгорания превысила 800 квадратных метров.

Тушение этого масштабного пожара продолжалось до самого утра из-за чрезвычайной опасности: пожарным приходилось несколько раз полностью приостанавливать работу и экстренно пережидать налеты, ведь на город наступала одна волна дронов за другой. Из-за повторных атак испуганные жители прятались прямо в ближайшем подземном переходе, который стал и убежищем, и мобильным госпиталем.

Помимо квартир, которые сгорели дотла, повреждения получили соседние частные дома и офисы. Пострадавший предприниматель Артур Никитенко рассказал, что арендует в этом районе офисное помещение: «Я приехал сюда где-то в 5 утра. Приехали — а у нас разбиты три окна, взрывная волна полностью выбила дверь. Техника, слава Богу, уцелела. Хорошо, что территория сразу оказалась под охраной полиции, чтобы не было мародерства. Но соседнее здание пострадало гораздо сильнее».

Двойная трагедия беженцев: разрушенное жилье и ловушка для трёх собак

Еще один вражеский беспилотник взорвался посреди плотной застройки частного сектора. Для семьи Ольги этот удар стал уже второй личной трагедией за время войны. В 2022 году семья была вынуждена в спешке бежать из родного Васильевского района от российской оккупации. В селе захватчики отобрали у них уютный дом, а теперь в Запорожье очередной «Шахед» полностью уничтожил арендованное жилье, где семья пыталась построить новую жизнь.

Реклама

Женщина со слезами на глазах показывает руины: в доме полностью отсутствует потолок, крыши нет вообще, а детская комната превратилась в груду кирпичей и выбитых оконных рам. Больше всего женщина испугалась за своих детей в возрасте 15 и 17 лет, которых пришлось спасать во время второй волны налета.

«Когда раздался первый взрыв — я мгновенно загнала детей в комнату, они там спрятались. А вот при втором взрыве они уже успели быстро убежать в укрытие. Я же в это время переодевалась, потому что была уже в одной ночной рубашке, лихорадочно собирала документы… Короче, выбежать вместе с ними не успела. И этот второй налет вот и навлек на нас все эти страшные беды», — говорит Ольга Фролова.

Вместе с семьёй под завалами чудом выжила большая немецкая овчарка, которую люди с огромным трудом вывезли из зоны оккупации ещё два года назад. Всего в семье переселенцев сейчас живёт три собаки, и теперь Ольга находится в полном отчаянии, ведь найти новое жильё с таким количеством животных в городе почти невозможно: «Если снимать ещё какую-то квартиру или частный дом — далеко не каждый хозяин захочет пустить к себе семью, в которой есть три большие собаки. Что делать дальше — я просто не представляю».

Удар по 100-летнему зданию университета

Отдельной целью для российской техники в ходе этой ночной операции стало украинское образование. Один из «Шахедов» взорвался непосредственно возле учебного корпуса Запорожского национального университета. Рядом с этим историческим зданием на месте трагически погиб гражданский мужчина.

Реклама

Осколки и взрывная волна повредили уникальный фасад и внутренние аудитории старинного здания.

«Еще в октябре 1912 года здесь официально располагалась городская учительская семинария, поэтому для нашего города это чрезвычайно ценное историческое здание. В результате взрыва российского дрона были полностью выбиты все окна, серьезно повреждена внутренняя компьютерная и учебная техника, а также полностью уничтожены или повреждены уникальные музейные экспонаты, которые выставлялись на этой стороне корпуса», — говорит Галина Шило, ректор Запорожского национального университета.

С самого утра возле разрушенного здания развернулся большой волонтерский штаб — десятки воспитанников учреждения добровольно пришли, чтобы устранять последствия обрушения и расчищать завалы вместе с коммунальщиками.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В МОСКВЕ ПРИЛЕТЫ! ЗЕЛЕНСКИЙ с ВЫСТУПЛЕНИЕМ в БРЮССЕЛЕ! ДОЛЛАР больше НЕ ПОКУПАЮТ! ТСН ДЕНЬ 18 июня

Реклама

Новости партнеров