В Днепре произошла драка из-за рекламных щитов: минимум трое пострадавших

Коммунальщики по решению мэрии пришли срезать рекламные щиты, принадлежащие частным компаниям.

Столкновения, драки и разбиты камеры — в Днепре произошли беспорядки из-за рекламных щитов. По меньшей мере трое пострадавших. Пятеро задержанных.

Об этом говорится в выпуске ТСН.19.30 3 июля.

Коммунальщики по решению мэрии пришли срезать рекламные щиты, принадлежащие частным компаниям. Вроде из-за несоответствия дизайн-кода. Те в свою очередь заявили о политических преследованиях и настаивали, что имеют решение суда в свою пользу. Поэтому пытались помешать демонтажу, в том числе и с помощью группы парней.

На стороне коммунальщиков была муниципальная охрана и мужчины без опознавательных признаков на форме. Эти лица, в частности, напали на съемочные группы двух местных телеканалов, повредили камеры и избили операторов. Силовое противостояние в конце-концов прекратила полиция. В городе объявили план "перехват". Двух представителей частной компании и трех работников "муниципальной стражи" задержали и отправили в СИЗО. Им инкриминируют групповое хулиганство и нападение на журналистов.

"Установлено, что граждане с обеих сторон нанесли друг другу телесные повреждения — руками и ногами, без применения оружия или каких-либо предметов. Легкие телесные повреждения. Это ссадины и синяки. Угрозы грозы для жизни нет. Предусмотрена ответственность от 2 до 5 лет лишения свободы", — рассказал начальник Днепровского районного управления полиции Вячеслав Клешня.

Новости Украины: в Днепре произошла драка из-за рекламных щитов

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