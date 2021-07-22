В Киеве коммунальщики объяснили, почему из-под земли забил "гейзер"

Сейчас идут гидравлические испытания теплосети к следующему отопительному сезону.

"Гейзер" высотой несколько метров — прямо посреди жилого квартала. В Киеве снова не выдержали трубы. Поражены, но уже не удивлены горожане, взялись снимать коммунальный фонтан с разных ракурсов, — об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 21 июля.

На видео видно, как в небо поднимаются тонны воды. Высотой — порыв перегоняет немалые дерева рядом. Ширина — легко закрывает соседнюю девятиэтажку. Извержения из земли рядом с высотками продолжалось несколько минут. Затем — весь участок водоснабжения коммунальщики отключили. Объяснили: сейчас идут гидравлические испытания теплосети к следующему отопительному сезону. В трубу подали высокое давление, из-за чего она и не выдержала. Теперь дыру возьмутся латать и снова загонять в нее давление, пока не обнаружат всех неисправностей. Сколько это будет продолжаться — неизвестно. А до тех пор, жителям нескольких районов придется посидеть без горячего водоснабжения.

Повреждение произошло из-за того, что этот трубопровод был построен и введен в эксплуатацию 1961 году и работает уже 60 лет. Повреждение планируют устранить в течение суток. Но на время проведения испытаний — горячее водоснабжение пользователей отключено.

Напомним

Утром в Киеве в очередной раз прорвало трубу на мосту Патона . Повреждение уже обнаружено и локализовано рабочими "Киевтеплоэнерго".

. Повреждение уже обнаружено и локализовано рабочими "Киевтеплоэнерго". 11 июля в Киеве на мосту Патона также прорвало трубу и из нее в Днепр полился огромный фонтан воды.

Новости Украины: в столице снова прорвало теплосеть

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