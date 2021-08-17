В Полтавской области громко открылась Сорочинская ярмарка

Продлится известный украинский рынок до воскресенья. Каждый вечер обещают праздничные концерты.

На Полтавщине открылась Сорочинская ярмарка. С товаром и талантами продавцы, покупатели и творческие коллективы съехались едва ли не со всей Украины. В этом году ярмарка посвятили 30-летию Независимости Украины.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В прошлом году ярмарку не проводили из-за коронавируса, но на этот раз все же решили собраться. Ярмарка уже идет на полную — поют, танцуют, торгуют, гуляют. Торговые палатки на 16 га территории все заняты продавцами, уверяют организаторы. Добавляют, что только мастеров народного творчества съехалось около 400.

На Сорочинсцях в масках никого нет, правда установили мобильный пункт прививки, где каждый желающий может получить вакцину от коронавируса. Однако здесь таких не много, но сейчас в наличии есть 200 доз.

Среди звездных гостей на открытии был спикер Верховной Рады Дмитрий Розумка, который закупився медом и подарками для детей.

Продлится известный украинский рынок до воскресенья. Каждый вечер обещают праздничные концерты.

Новости Украины: в Полтавской области открылась Сорочинская ярмарка

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