Как заморозить клубнику в собственном пюре

Как сохранить клубнику свежей

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Начало лета — время активного сбора урожая клубники, и каждый садовник стремится сохранить этот невероятный вкус и аромат до следующего сезона.

Правильная подготовка ягод является залогом их длительного и качественного хранения

Клубнику необходимо сначала тщательно промыть и полностью просушить, и только после этого удалять зеленые хвостики, чтобы ягода не набрала лишнюю влагу. Если же ягоды по каким-то причинам уже остались без хвостиков, их нужно сполоснуть максимально быстро и сразу просушить. Опытные хозяева даже советуют не поливать грядки за 2 дня до уборки, предназначенной для переработки, ведь чем меньше природной влаги в мякоти, тем лучше она будет сохраняться. Все отобранные крупные и красивые ягоды можно оставить целыми, а мелкие, деформированные или слегка недозрелые, прекрасно подойдут для приготовления основы в виде пюре.

Замораживание целых ягод в сладком пюре

Прекрасным способом зимней заготовки, позволяющим получить эффект свежей ягоды среди зимы, является замораживание целой клубники в собственном соке. Для этого к 1 килограмму свежего клубничного пюре добавляют 300 г сахара и тщательно перемешивают, ведь сахар выступает очень важным компонентом для качественного низкотемпературного хранения. Целые очищенные ягоды разлагают в плотные зип-пакеты или пластиковые контейнеры, после чего полностью заливают приготовленным сладким пюре.

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Клубника в собственном пюре. Фото: https://www.youtube.com/@KaterynaTarasenko.

Для идеального результата важно, чтобы жидкая масса полностью покрывала каждую клубничку. Из пакетов осторожно удаляют лишний воздух, плотно закрывают и отправляют в морозильную камеру.

Но главный секрет успешного использования такой заготовки заключается в правильном размораживании, которое должно происходить исключительно на полке холодильника в течение ночи, без использования воды или микроволновки. Благодаря такому щепетильному подходу ягоды полностью сохраняют свой хруст, форму и свежесть.

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