19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин впервые станет отцом

Избранница артиста беременна первенцем.

Победитель вокального шоу "Голос країни" Роман Сасанчин, который в конце мая объявил о помолвке с возлюбленной, не прекращает удивлять изменениями в личной жизни.

Так, избранница 19-летнего артиста Иванна, которая старше его на четыре года, беременна первенцем. Радостную новость девушка сообщила в сторис своей страницы в Instagram.

Роман Сасанчин впервые станет отцом / instagram.com/annavi_i

Иванна запостила трогательное видео, на котором появилась в широком белоснежном платье. В видео она изображена вместе с Сасанчиным, который нежно гладит заметно округлившийся животик невесты.

Роман Сасанчин впервые станет отцом / instagram.com/annavi_i

Заметим, Роман и Иванна познакомились в 2020 году. Пара встретилась в компании общих друзей и через несколько месяцев стала жить вместе в квартире, которую исполнитель выиграл в шоу "Голос країни". Уже в конце мая этого года стало известно, что певец и его возлюбленная решили пожениться.

Роман Сасанчин с невестой Иванной / instagram.com/annavi_i

Позже Роман рассказал, как сделал любимой предложение и признался, что перед этим они с Иванной немного поссорились.

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