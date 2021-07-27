40-летняя Пэрис Хилтон беременная первенцем — СМИ

Знаменитость родит малыша жениху Картеру Реуму.

Американская светская львица Пэрис Хилтон, которую недавно заподозрили в интересном положении, беременная первенцем.

Как пишет издание Page Six, 40-летняя знаменитость и ее жених, бизнесмен Картер Реум скоро станут родителями. Больше никаких подробностей неизвестно.

parishilton.com

Представители пары пока не прокомментировали эту информацию.

Заметим, в феврале этого года Пэрис Хилтон сказала "да" своему избраннику после года отношений.

Напомним, ранее Пэрис Хилтон неоднократно сообщала, что мечтает о ребенке. А недавно призналась, что поскольку нашла идеального мужчину Картера Реума, поэтому начала процедуру искусственного оплодотворения. К процедуре она удалась благодаря совету Ким Кардашян, поскольку желает родить близнецов — мальчика и девочку.

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