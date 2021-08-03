67-летний Андрей Макаревич восхитил редким снимком с молодой женой

Пара представила собственное вино.

Фронтмен российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который недавно гастролировал по Западной Украине и прогулялся с женой по Львову, поделился редким снимком с молодой возлюбленной.

Так, в фотоблоге 67-летний звезда запостил фотографию, на которой мило позировал с Эйнат Кляйн, которая на 30 лет моложе его. Певец показал, какая пара представила в Тель-Авиве собственное вино.

instagram.com/andrey_makarevich_official

"Презентовали с женой наше новое вино. Вкусное, мне понравилось. По-моему, все получилось", — поделился знаменитость.

В комментариях фанаты порадовали супругов комплиментами.

Красивая пара

Необыкновенно хороши

Заметим, что в декабре в 2019 году Андрей Макаревич в четвертый раз женился. Год назад в Сети появились фото с еврейской свадьбы рок-музыканта и путешественницы.

Напомним, ранее молодая жена Макаревича впервые прокомментировала отношения с 67-летним музыкантом. Эйнат Кляйн впервые дала интервью украинским журналистам.

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