67-летний Андрей Макаревич восхитил редким снимком с молодой женой

Пара представила собственное вино.
Фронтмен российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который недавно гастролировал по Западной Украине и прогулялся с женой по Львову, поделился редким снимком с молодой возлюбленной.
Так, в фотоблоге 67-летний звезда запостил фотографию, на которой мило позировал с Эйнат Кляйн, которая на 30 лет моложе его. Певец показал, какая пара представила в Тель-Авиве собственное вино.
"Презентовали с женой наше новое вино. Вкусное, мне понравилось. По-моему, все получилось", — поделился знаменитость.
В комментариях фанаты порадовали супругов комплиментами.
- Красивая пара
- Необыкновенно хороши
Заметим, что в декабре в 2019 году Андрей Макаревич в четвертый раз женился. Год назад в Сети появились фото с еврейской свадьбы рок-музыканта и путешественницы.
Напомним, ранее молодая жена Макаревича впервые прокомментировала отношения с 67-летним музыкантом. Эйнат Кляйн впервые дала интервью украинским журналистам.