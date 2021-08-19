Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями

Радостной новостью поделилась Рози.

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, любимая актера Джейсона Стейтема ошеломила поклонников известием о своей беременности.

На своей странице в Instagram Рози опубликовала серию снимков, сделанных в ванной комнате. Так, на последней фотографии модель красуется перед зеркалом в обтягивающем платье. На фото видно большой животик Рози.

Рози Хантингтон-Уайтли беременна / instagram.com/rosiehw

"Раунд 2", — коротко и понятно подписала пост звезда.

На фотографии женщина осторожно держится рукой за живот и искренне улыбается.

Отметим, что вместе с любимым, 54-летним Джейсоном Стэйтхэмом, модель уже воспитывает сына Джека, который родился 24 июня 2017.

Напомним, пара начала встречаться еще в 2010 году. После шести лет отношений, в начале 2016 года, пара обручилась, а в августе 2018 объявила о предстоящей свадьбе, которая была запланирована на декабрь 2018 года. Однако влюбленные тогда отложили свадьбу на неопределенное время.

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