Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями

Радостной новостью поделилась Рози.
Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, любимая актера Джейсона Стейтема ошеломила поклонников известием о своей беременности.
На своей странице в Instagram Рози опубликовала серию снимков, сделанных в ванной комнате. Так, на последней фотографии модель красуется перед зеркалом в обтягивающем платье. На фото видно большой животик Рози.
"Раунд 2", — коротко и понятно подписала пост звезда.
На фотографии женщина осторожно держится рукой за живот и искренне улыбается.
Отметим, что вместе с любимым, 54-летним Джейсоном Стэйтхэмом, модель уже воспитывает сына Джека, который родился 24 июня 2017.
Напомним, пара начала встречаться еще в 2010 году. После шести лет отношений, в начале 2016 года, пара обручилась, а в августе 2018 объявила о предстоящей свадьбе, которая была запланирована на декабрь 2018 года. Однако влюбленные тогда отложили свадьбу на неопределенное время.