Экс-жена Владимира Остапчука в купальнике похвасталась стройной фигурой

Елена Войченко устроила утренний фотосет.

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко, которая ранее похвасталась стройными ножками в роскошном платье, показала, как провела уикенд.

Так, Елена вместе с подругой решила просто сегодня утром съездить на природу. Там Войченко попробовала новый для себя вид спорта — сапбординг. Об этом женщина рассказала у себя в Instagram и поделилась соответствующими снимками.

Как отметила Елена, она сегодня уже в 7 утра направлялась на встречу приключениям. Однако путешественниц ждала неожиданность — утром пошел дождь, но он не помешал планам девушек. Елена показала, что начала плыть на доске для сапа прямо под дождем.

instagram.com/olenavoychenko

Ну и, конечно, пользуясь случаем, Елена похвасталась своей фигурой в черном купальнике. Также женщина продемонстрировала упругие ягодицы.

instagram.com/olenavoychenko

instagram.com/olenavoychenko

Напомним, что в марте экс-супруга Владимира Остапчука впервые после развода вышла в свет с мужчиной. Елена Войченко появились на светском мероприятии в сопровождении незнакомца.

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