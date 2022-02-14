Ксения Мишина показала свою первую любовь

Артистка вспомнила школьные годы.

Украинская актриса "Холостячка-1" Ксения Мишина в День всех влюбленных решила проговорить о любви.

Этот праздник артистка обожает. Впрочем, Ксения вспомнила, что в школе никогда не получала валентинок от парней, которые ей парней. Она не считала себя красивой.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

"Но, как и все девушки, я регулярно влюблялась в ребят, и каждый День Святого Валентина я с дрожащим сердцем ждала валентинку именно от тех ребят, в которых была влюблена. Однако, еще из младшей школы, моим желанием не дано было осуществиться, ни разу я не получила валентинки от того, кто заполонил мое сердце. Но знаете что? Я не отчаивалась и ежегодно ждала", — вспомнила Ксения.

Кроме того, актриса решила показать парня, в которого была безгранично влюблена. Это произошло в школьные годы. И Андрей стал первой любовью Ксении.

Ксения Мишина и ее первая любовь / instagram.com/misha.k.ua

"А мысли все о любви. Вспомнила, как чувствовала себя в школе 14 февраля", – поделилась Мишина.

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