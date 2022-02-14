alyona alyona объяснила причину разрыва с YOXDEN

Звезда поделилась, что пара разошлась без скандала.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, объявившая о разрыве отношений со своим бойфрендом YOXDEN, объяснила причину такого решения.

В своем Instagram исполнительница опубликовала пост, где поделилась, что пара не пережила свой первый год, а расстояние и разлука "пролили свет на правду".

"А она оказалась горькой, как в самом банальном драматическом фильме: "Если любишь – отпусти". Без ссор и расхождений на день/неделю/месяц, без подводных камней, без ножей спину, измен и так далее. Поэтому прошу всех не жалеть, не осуждать, не сочувствовать, не обвинять и не гадать на ромашке "Почему?" – объяснила знаменитость.

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Алена Савраненко добавила, что все это время эксам казалось, что они все делают правильно, и что у них все получится. Впрочем, в итоге alyona alyona и YOXDEN поняли, что лучше им быть верными друзьями.

"Иногда лучше поставить точку еще на берегу. И мы ее ставим не довстречавшись 2 недели к первой годовщине. Нам с Денисом был дан год. И мы благодарны за него. И мы любим друг друга, но этого мало, чтобы оба были счастливы на все 100", – добавила исполнительница.

Также артистка поздравила поклонников с Днем святого Валентина и пожелала юзерам любви, сколько бы она ни длилась, ведь "она вдохновляет, зажигает и 100 процентов спасет мир".

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