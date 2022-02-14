alyona alyona пояснила причину розриву з YOXDEN

Зірка поділилася, що пара розійшлася без скандалу.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка оголосила про розрив стосунків зі своїм бойфрендом YOXDEN, пояснила причину такого рішення.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала допис, де поділилася, що пара не пережила свій перший рік, а відстань та розлука "пролили світло на правду".

"А вона виявилася гіркою, як в найбанальнішому драматичному фільмі: "Якщо кохаєш – відпусти". Без сварок і розходжень на день/тиждень/місяць, без підводних каменів, без ножів спину, зрад і так далі. Тому прошу всіх не жаліти, не засуджувати, не співчувати, не звинувачувати та не гадати на ромашці "Чому?" – пояснила знаменитість.

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Альона Савраненко додала, що весь цей час ексам здавалося, що вони все роблять правильно, і що в них все вдасться. Втім, у результаті, alyona alyona та YOXDEN зрозуміли, що ліпше їм бути вірними друзями.

"Інколи краще поставити крапку ще на березі. І ми її ставимо не дозустрічавшись 2 тижні до першої річниці. Нам з Денисом був даний рік. І ми вдячні за нього. І ми кохаємо одне одного, але цього замало, щоб обоє були щасливі на всі 100", – додала виконавиця.

Також артистка привітала прихильників з Днем святого Валентина та побажала юзерам кохання, скільки б воно не тривало, адже "воно надихає, запалює та стовідсотково врятує світ".

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