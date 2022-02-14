Ксенія Мішина показала своє перше кохання

Артистка пригадала шкільні роки.

Українська акторка, "Холостячка-1" Ксенія Мішина у День всіх закоханих вирішила проговорити про кохання.

Так, це свято артистка обожнює. Втім, Ксенія пригадала, що у школі ніколи не отримувала валентинок від хлопців, які їй подобалися. Вона не вважала себе гарною.

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

"Але, як і всі дівчата, я регулярно закохувалась у хлопців, і кожен День Святого Валентина я з тремтячим серцем чекала на валентинку саме від тих хлопців, у яких була закоханою. Проте, ще з молодшої школи, моїм бажанням не дано було здійснитися, жодного разу я не отримала валентинки від того, хто заполонив моє серце. Але знаєте що? Я не впадала у відчай і щороку чекала", - пригадала Ксенія.

Окрім цього, акторка вирішила показати хлопця, у якого була безмежно закоханою. Це трапилося у шкільні роки. І Андрій став першим коханням Ксенії.

Ксенія Мішина та її перше кохання / instagram.com/misha.k.ua

"А думки всі про кохання. Згадала, як почувалася в школі 14 лютого", - поділилася Мішина.

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