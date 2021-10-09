MamaRika показала, как кормит маленького сына грудью

Звезда подумала о грудном вскармливании ребенка в публичных местах.

Украинская певица MamaRika, которая в начале августа родила первенца, подумала о грудном вскармливании сына в публичных местах.

В фотоблоге артистка разместила фото, на котором кормит двухмесячного Давида в авто. Звезда призналась, что для нее эта тема острая и неоднозначная.

MamaRika с сыном / instagram.com/mamarika_official

"Мамка всеми руками и ногами за ГВ, поэтому не могла не спросить вас об этом, потому что сама постоянно сталкиваюсь с неудобствами кормления сына когда не дома. Поэтому я это делаю исключительно в машине, так мне удобнее, и, видимо, в силу публичной профессии было бы странно светить своими "дамочками" на людях. Хотя, если честно, я считаю, что это абсолютно естественный процесс, и больше склоняюсь к тому, чтобы не париться вообще и делать так, как вам комфортно. Конечно, намеренно совать кому-то в борщ в ресторане свои соски думаю не стоит, но и прятаться, будто ты вор, тоже не серьезно", — написала исполнительница.

Настя Кочетова также поинтересовалась мнением своих фолловеров. В ответ фанаты заверили певицу, что этого точно не стоит стесняться и кормить там, где удобно.

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